Transfert d’argent : WorldRemit lance ses services en Algérie

La start-up britannique WorldRemit, spécialiste du transfert d’argent par voie électronique à bas coût, propose ses nouveaux services de transfert et de collecte d’espèces en Algérie, ont rapporté des médias spécialisés, citant un communiqué de presse de l’entreprise.

Pour ce faire, la start-up s’est appuyée sur le réseau bancaire de la Trust Bank Algeria afin de permettre aux membres de la diaspora d’effectuer des opérations de transfert d’argent instantané vers l’Algérie. A la différence des autres opérateurs de transfert d’argent traditionnels, tels que Western Union, avec WorldRemit l’émetteur n’a pas forcément besoin de se rendre dans une agence pour effectuer sa transaction. Il peut directement opérer, lui-même, sur l’application ou le site web dédié à cet effet.

L’argent transféré peut être reçu sous forme de dépôt bancaire, d’espèces à retirer, de crédit sur un portefeuille mobile ou bien de recharge téléphonique. Fondé en 2010 par Ismaïl Ahmed, WorldRemit a levé plus de 145 millions de dollars au cours des deux dernières années, notamment auprès d’investisseurs spécialisés, tels que Accel Partners et Technology Crossover Ventures, qui comptent des participations dans des fleurons de la nouvelle économie numérique (facebook, spotify, netflix…).

Officiellement, la firme britannique WorldRemit enregistre mensuellement plus de 450 000 transferts d’argent dans le monde. Ce service est disponible dans une cinquantaine de pays et dessert plus de 125 destinations. Près d’un tiers de ces transferts concerne des portefeuilles Mobile Money.

L’entreprise qui se concentre sur les transferts de fonds à destination des marchés émergents, comme l’Afrique et l’Asie, a généré 39 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2015, faisant d’elle l’un des plus importants acteurs de la FinTech d’Europe. Mais la société veut encore surfer sur le gros marché du transfert d’argent évalué à 550 milliards de dollars au niveau mondial. Installée à Londres, l’entreprise dispose d’antennes aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, à Singapour, aux Philippines, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande.