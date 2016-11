Réagissez

Les tractations vont bon train au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), à la veille de la réunion fatidique de Vienne où devrait se décider le sort de l’accord historique d’Alger sur une réduction de la production.

Depuis quelques jours, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, multiplie les contacts avec différents responsables de pays pétroliers afin de concilier les positions des uns et des autres et éviter ainsi un échec de la réunion de demain, au moment où les marchés commencent à nourrir quelques doutes sur la concrétisation de l’Accord d’Alger. Après sa rencontre avec le ministre vénézuélien du Pétrole, Eulogio Del Pino, hier à Alger, M. Boutarfa, rapporte l’APS, devait se rendre à Moscou pour s’entretenir avec son homologue russe, Alexander Novak, dans le cadre des consultations entre pays Opep et non-Opep.

Le ministre de l’Energie se rendra par la suite à Vienne où il aura également des entretiens importants, notamment avec ses homologues irakien, saoudien et qatari, avant l’ouverture officielle de la conférence de Vienne. Samedi dernier, il s’est entretenu à Téhéran avec le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, au cours d’une rencontre qualifiée de positive par les deux ministres, qui se sont ainsi montrés «confiants» quant à l’aboutissement de la réunion de demain.

Très attendue par les acteurs du marché, celle-ci, convient-il de préciser, devrait servir à officialiser l’application de l’accord historique arraché en septembre dernier à Alger en vue d’une réduction de la production de l’Opep à un plafond de 32,5 à 33 millions de barils par jour (mbj). Une démarche à laquelle devraient également adhérer d’autres grands producteurs non membres de l’OPEP, surtout la Russie, afin d’espérer redresser les cours du pétrole, en chute libre depuis plus de deux ans, sous l’effet d’une surabondance structurelle de l’offre.

Selon des informations colportées ces derniers jours par la presse internationale et relayées par l’AFP, chaque pays de l’OPEP concerné par l’accord d’Alger devrait se voir proposer de réduire sa production de 4 à 4,5% lors de la réunion de demain. Or, après avoir longtemps défendu l’impératif d’un consensus sur une limitation de l’offre, l’Arabie Saoudite, leader de fait de l’Organisation, a pour ainsi dire semé le doute sur ses intentions suite à des déclarations de son ministre de l’Energie, Khalid Al Falih, évoquant un rétablissement de la demande en 2017 et une stabilisation des cours même sans une intervention de l’Opep.

Des propos considérés par des analystes cités par l’AFP comme «un moyen évident de préparer les marchés à un éventuel échec des négociations». D’autant que, selon le Financial Times, l’Arabie Saoudite aurait proposé à l’Iran de geler sa production à 3,8 millions de barils par jour, en échange d’une baisse de 4,5% de sa propre production, évaluée actuellement à quelque 10,5 millions. Sauf que Téhéran se refuse catégoriquement à consentir la moindre baisse de sa production, tout comme l’Irak qui ne veut absolument pas voir plafonner la sienne.

Ainsi complexes, les tractations auxquelles va donner lieu la réunion de demain à Vienne devraient donc être des plus serrées, alors qu’hier en fin de matinée les marchés se montraient plutôt hésitants, le brent se stabilisant à 47,24 dollars le baril à Londres, tandis qu’à New York, le light sweet crude (WTI) perdait 2 cents pour s’établir à 46,04 dollars.