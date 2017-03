Réagissez

Quelles sont les perspectives de partenariat algéro-américain dans les énergies renouvelables?

Nous avons comme participants au Napec 2017 un des géants mondiaux du secteur, spécialisé dans la formation et l’exécution des projets énergétiques, même dans le renouvelable, comme Dupont, qui gère à l’échelle mondiale un composant des panneaux photovoltaïques, dont la fabrication des cellules utilise cette technologie de Dupont. Maintenant, l’entreprise est là en Algérie. Elle s’y est installée avec un partenaire algérien, en l’occurrence Red med. Les deux parties vont travailler surtout dans le volet formation.

C’est ce que recherche justement la partie algérienne. S’il y a transfert de technologie, il doit se faire forcément par de la formation pour que les gens puissent acquérir un savoir-faire, surtout quand c’est assez pointu comme pour les énergies renouvelables. Etant donné qu’ils ont cette expérience de fabriquer non seulement ces cellules mais surtout de les adapter à certains milieux, je pense qu’ils feront partie de celles qui vont aller vers ces projets.

Justement, quel serait l’apport des entreprise américaines dans ce domaine ?

J’espère que l’une des entreprises américaines soit retenue parce qu’elles ont de l’expérience dans ce domaine à l’image de Firstsolar, un des leaders mondiaux dans ce secteur. Les cahiers des charges ont été donnés cette semaine. D’autres petites et moyennes entreprises y sont également intéressées. Maintenant, il y aura des propositions techniques et financières à faire. Nous savons que l’Algérie exige qu’il y ait un côté de fabrication nationale et qu’il y ait de l’intégration.

Le projet semble parfait et très ambitieux. Mais ceci dit il y a l’aspect de fabriquer localement à prendre en considération. Actuellement vu le prix assez bas des photovoltaïques (les plus grands fabricants sont évidemment les Chinois) je ne sais pas comment ça va se passer. Car, il faudrait voir le coût par rapport au marché, il reste à savoir est-ce que vis-à-vis du coût, les gens auront du mal à placer ces panneaux.

Aussi, est ce que les gens vont pouvoir s’adapter aux cahiers des charges. Toute la question est là d’ailleurs. J’espère que les entreprises américaines puissent s’adapter à ce projet qui verra l’implication de Sonatrach. Il y aura donc une forte concurrence.

Nous disons aux Américains de prendre un partenaire national dans le cade de la règle 49 /51 pour mieux s’adapter, être accompagnés et se préparer à cette concurrence. C’est ainsi qu’ils auront plus de chances. Maintenant, c’est à ces entreprises américaines de faire de bonnes propositions.