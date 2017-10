Réagissez

De nombreux exposants nous ont affirmé avoir beaucoup gagné en participant au Salon Alger-Industries. Certains ont étoffé leur carnet de commandes et d’autres mieux fait connaître leurs produits. Les industriels ont-ils, selon vous, commencé à prendre conscience des bienfaits de ce type d’action marketing.

Il faut dire que le Salon, qui en est à sa onzième édition a beaucoup gagné en maturité. En plus de l’effort que nous déployons en tant qu’organisateurs du Salon Alger Industries pour convaincre les industriels à y participer, du côté des exposants il y a eu un effort considérable en matière d’actions marketing.

Le recrutement de jeunes cadres spécialisés, notamment par les grands groupes industriels, à des niveaux de décisions stratégiques, y est sans doute pour quelque chose. Il a, c’est indéniable, donné un nouveau souffle à cette fonction, dont ils maîtrisent les nouveaux concepts et savent en faire usage au moyen des nouvelles technologies de la communication qui leur donnent une efficacité redoutable.

Un industriel qui participe à ce type de Salon est-il au moins sûr d’être gratifié par un retour rapide sur investissement.Tout effort de communication est généralement gratifié par un retour sur investissement, c’est indéniable.

Dans de nombreux pays, de gros budgets sont alloués aussi bien par l’Etat que par les entreprises, à la communication. L’événementiel est devenu le média le plus important dans le monde et les Etats ont beaucoup investi dans les infrastructures spécialisées dans l’événementiel. Ils ont réalisé des palais d’expositions ultra modernes, bien desservis par les moyens de transports modernes et super bien équipés en équipements de communication. Ce n’est malheureusement pas le cas en Algérie, où on doit se contenter du seul Palais des expositions d’Alger, arrivé, il faut bien le reconnaître, à saturation.

Concrètement quelles sont ces retombées positives que vous évoquez ?

Les retombées positives dont vous parlez sont appréciées diversement selon les objectifs que se sont fixés entreprises. Elles peuvent être nombreuses et variées. Si, par exemple, les grandes entreprises participent généralement aux Salons pour rehausser leur image de marque et faire connaître de nouveaux produits, pour les plus petites d’entre elles, il s’agira plutôt de remplir des carnets de commandes et de fidéliser des clientèles que risquent de leur ravir d’autres sociétés plus offensives en matière de marketing. Bon nombre de ces petites sociétés reconnaissent d’ailleurs y être parvenues.

Des patrons de PME nous ont même affirmé, à notre grande satisfaction qu’ils ont grandi avec nous et amélioré leurs performances productives en grande partie grâce aux contacts que ces Salons leur ont permis d’établir avec des clients potentiels et des partenaires. Nous nous efforçons, quant à nous, de les convaincre que leur participation peut être très gratifiante tant en matière de ventes que de promotion de l’image de marque de leurs sociétés. Le nombre croissant d’exposants que nous enregistrons chaque année nous conforte dans notre conviction d’être entendus par de plus en plus de chefs d’entreprises.