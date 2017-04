Téléphonie : Mobilis compte 18,8 millions d'abonnés à la téléphonie dont 1,1 million à la 4G

Réagissez

Quelque 18,8 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, dont 1,1 million à la 4G, ont été enregistrés à ce jour par l'opérateur public Mobilis, a annoncé mardi à Alger son P-dg Ahmed Choudar.

Le nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile (2G, 3G et 4G) a atteint les 18,8 millions au jour d'aujourd'hui, dont 1,1 million à la 4G", a déclaré M. Choudar à l'APS en marge d'une conférence sur le thème "La data internationale et les communications unifiées au service de la transformation digitale des entreprises".

Il a indiqué que la 4G, déployée depuis son lancement en octobre 2016 sur 14 wilayas, sera élargie à 7 autres wilayas durant l'année 2017, relevant que la densification se situe entre 10% et 15% conformément au cahier des charges. Concernant la 3G, il a noté que l'ensemble des wilayas du pays sont couvertes par cette technologie, soulignant que cette couverture s'effectue conformément aux engagements de l'opérateur national vis-à-vis de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT).

Le patron de Mobilis a fait remarquer, en outre, que son entreprise a déjà installé plus de 12.000 BTS (antenne-relais de téléphonie mobile) pour une meilleure couverture du territoire national, annonçant, par la même occasion, l'installation de trois data center dans l'est, l'ouest et le centre du pays, qui seront opérationnels dans "deux à trois mois".

Le P-dg de Mobilis a fait savoir, par ailleurs, que la plateforme neTWin dédiée aux entreprises et permettant la fourniture de services de communications Cloud, intégralement gérés et hébergés chez cet opérateur public, sera prochainement lancée. Intervenant à l'ouverture de conférence sur la data internationale et les communications unifiées au service de la transformation digitale des entreprises,

M. Choudar a indiqué que grâce aux services de communication Cloud de Mobilis, les entreprises feront accroitre leur productivité de façon globale, tout en simplifiant le déploiement et la gestion de leurs services de communication. Mobilis ambitionne ainsi d'offrir aux entreprises, à travers cette plateforme, son expertise et son expérience de la simplification et du déploiement rapide de services de communication dans plus de 3.000 villes de 140 pays.

L'opérateur explique que cette plateforme est complète offrant toutes les caractéristiques nécessaires aux communications d'entreprises dont les communications de bureau, mobiles et téléphoniques. L'appel et l'enregistrement vidéo, l'audioconférence, la messagerie unifiée et instantanée figurent parmi les principales fonctionnalités fournies par ce service.