Téléphonie mobile : Oppo lance le F3 Plus en Algérie

La marque de téléphonie mobile Oppo a officiellement lancé son tout nouveau smartphone, le F3 Plus, de la série Selfie Expert, lors d’une soirée organisée jeudi à Alger. Par cette nouvelle sortie médiatique, le constructeur chinois joue de plus en plus la carte de la visibilité, pour s’imposer parmi les marques les plus connues en Algérie et grignoter de nouvelles parts de marché en 2017, après une bonne progression enregistrée en 2016, grâce à son smartphone F1s, selon les déclarations de son directeur général adjoint, Mohamed Réda Maamir.

Celui-ci fait remarquer qu’au niveau mondial, sa marque talonne les plus prestigieux concurrents, en se positionnant d’ores et déjà en quatrième position, comme l’atteste le classement du cabinet International Data Corporation (IDC). Une percée à l’international qui renforcera certainement l’intérêt des consommateurs algériens pour la marque, qui compte aussi monter en gamme grâce à son nouveau produit et cibler une catégorie plus pointilleuse en termes de qualité.

La cible est aussi celle qui sera attirée par des caractéristiques de prise de photos et notamment de selfies traditionnels, sous forme d’autoportrait ou de selfies de groupes agrémentés de fonds nets. C’est en tout cas ce qui ressort des explications et démonstrations photos et vidéos, faites jeudi, par les jeunes responsables algériens de la marque chinoise, Mohamed Réda Maamir et Adel Benhassir, directeur commercial de la région Centre chez Oppo. Il est à savoir que le F3 Plus est équipé de la première double selfie caméra de la marque, dont une caméra selfies de groupe double vue, «la première en son genre», selon Oppo.

Le smartphone — qui, chose inhabituelle, sera commercialisé avant son cadet le F3, non encore dévoilé en Algérie — coûtera 57 900 DA. Il est disponible en pré-commande dans l’immédiat et sera mis en vente publique à partir du 30 mai, progressivement à travers les 41 wilayas que couvre la marque. Pour ce qui est des contours techniques, dévoilés lors de l’événement, la double caméra frontale du Oppo F3 Plus, répondra avec précision à la demande en matière de selfies avec une caméra 16MP et une caméra selfies de groupe double vue.

La caméra arrière, conjointement développée avec Sony, est équipée d’un capteur IMX 398. Une caméra «exceptionnelle», selon le constructeur, puisqu’elle offre «une performance photographique de haute qualité avec une vitesse de mise au point rapide, une réduction du bruit et des performances avancées dans des conditions de faible luminosité».

Oppo vante également la reconnaissance faciale intelligente intégrée, ainsi que d’autres technologies innovantes intégrées dans le F3 Plus, dont le logiciel d’édition d’embellissement, un processeur octa-core soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, une batterie intégrée de 4000 mAh, avec une durée de veille de plus de 284 heures, une batterie se rechargeant quatre fois plus rapidement que les batteries ordinaires et un lecteur d’empreintes digitales permettant des fonctions d’appel et de lancement d’applications activées par empreinte digitale.