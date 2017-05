Téléphonie mobile : Ooredoo compte renoncer aux acquisitions

Réagissez

Waleed Al Sayed, directeur général adjoint du groupe qatari...

Sixième société de télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique, le groupe Ooredoo n’a pas l’intention de s’approprier des opérateurs mobiles, même s’il envisage d’acquérir des services technologiques, a précisé Waleed Al Sayed.

Le groupe qatari des télécoms, Ooredoo, compte se concentrer sur les dix pays où il opère, dont l’Algérie, plutôt que de croître grâce à des acquisitions dans le secteur des télécommunications, a affirmé hier son directeur général adjoint, Waleed Al Sayed, dans une déclaration à l’agence Bloomberg. Sixième société de télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique, le groupe Ooredoo n’a pas l’intention de s’approprier des opérateurs mobiles, même s’il envisage d’acquérir des services technologiques, a précisé Waleed Al Sayed.

Son groupe, dont le siège social est établi à Doha, négocie actuellement l’acquisition d’une participation majoritaire dans «Salam Technology». L’opération pourrait être achevée au deuxième trimestre. «Notre stratégie est que nous ne pensions plus à une expansion géographique. Nous allons renforcer notre empreinte», a déclaré le directeur général adjoint. Une stratégie d’acquisition modérée signifie, selon lui, également que Ooredoo n’émettra pas d’emprunts ni n’en prendra de nouveaux.

La société prévoit, d’après lui, de rembourser ou refinancer un emprunt sukuk de 1,25 milliard de dollars, ou une obligation islamique, en 2018. Pour Waleed Al Sayed, Ooredoo se trouve actuellement sur la bonne voie pour atteindre son objectif de revenus et de bénéfices de 2017. Le groupe a progressé au cours de la dernière décennie pour desservir environ 150 millions de clients de l’Algérie au Myanmar, principalement grâce à des acquisitions. Le chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de 2% pour s’établir à 2,2 milliards de dollars, en raison de la croissance au Qatar, en Indonésie et à Oman, a annoncé, la semaine passée, la compagnie des télécoms.

Les ventes ont augmenté aussi, malgré la forte concurrence, et contrastaient avec d’autres opérateurs mobiles, dont les revenus ont enregistré des baisses, a expliqué le directeur général adjoint du groupe. Pour rappel, la filiale algérienne du groupe Ooredoo a réalisé des performances financières en hausse au premier trimestre 2017. Les revenus d’Ooredoo-Algérie ont atteint 26,6 milliards de dinars algériens au premier trimestre 2017. Le parc clients a, quant à lui, atteint 13,9 millions d’abonnés à fin mars 2017 contre 13,2 millions au terme de la même période de l’année 2016. Au sein de la maison mère, la filiale algérienne représente 9,3% du nombre d’abonnés.

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (Ebitda) a enregistré une croissance de 15%, en atteignant 12 milliards de dinars au premier trimestre 2017, contre 10,4 milliards à la même période de 2016. Durant les trois premiers mois de 2017, Ooredoo Algérie a investi près de 1 milliard de dinars, notamment dans le renforcement et la modernisation de ses équipements réseau. Ces résultats financiers confirment «le leadership en termes d’innovation digitale de sa filiale algérienne, en dépit d’un marché de plus en plus concurrentiel», notait la maison-mère dans un communiqué de presse.