Téléphonie mobile : Ooredoo affiche des résultats en hausse

Réagissez

L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo Algérie, filiale du groupe qatari Ooredoo, a clôturé l’année 2016 avec des «indicateurs positifs, et ce, en dépit d’un marché très concurrentiel», a annoncé l’opérateur mobile dans un communiqué de presse.

«Ce succès a été notamment porté par la stratégie de l’entreprise, qui place les clients au cœur de ses préoccupations grâce notamment à la dynamique commerciale du haut débit de l’Internet mobile 3G et 4G», a expliqué la même source. En 2016, les revenus d’Ooredoo Algérie ont atteint 112,2 milliards de dinars, contre 110,7 milliards de dinars en 2015, selon le bilan financier publié par la maison-mère qatarie.

Le portefeuille clients a, quant à lui, atteint 13,8 millions d’abonnés à fin décembre 2016 contre 13 millions d’abonnés à fin décembre 2015, soit une augmentation de 5,6%. L’Ebitda (revenus avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations) a été de 39,3 milliards de dinars en 2016. L’opérateur de téléphonie mobile a investi 23,3 milliards de dinars en 2016, grâce notamment à l’amélioration et à l’expansion de son réseau sur tout le territoire national. La filiale algérienne du groupe Ooredoo représente 10% du nombre d’abonnés et 11% des investissements globaux du groupe. «Ooredoo Algérie clôture l’année 2016 par un renforcement de sa position sur le marché de la téléphonie mobile doublé d’un succès du lancement de ses services de téléphonie mobile de 4e génération. Ooredoo a maintenu son leadership technologique dans la 3G avec plus de 8 millions d’abonnés. Nous remercions nos abonnés de leur confiance et leur promettons d’être à la hauteur de leurs attentes.

Nous nous engageons à faire perdurer ces succès à travers nos investissements pour renforcer notre stratégie d’excellence commerciale et d’innovation. Nous réaffirmons notre volonté à soutenir le développement du secteur national de la téléphonie mobile et de l’économie numérique», s’est félicité son directeur général, Hendrik Kasteel, cité dans le communiqué. Pour la société télécoms, les résultats financiers de l’année 2016 «traduisent la fiabilité de sa stratégie quant à la contribution au développement du marché de l’industrie numérique en Algérie». Pour cette année, l’entreprise «se fixe comme objectif de renforcer ses investissements en Algérie en 2017 afin d’augmenter rapidement la pénétration de la technologie 4G, qui couvre aujourd’hui 31 wilayas, et permettre au client algérien de profiter de l’expertise et du savoir-faire technologiques du groupe Ooredoo», a fait savoir l’opérateur. A noter que le groupe qatari Ooredoo, basé à Doha, a réalisé un chiffre d’affaires annuel consolidé de 8,9 milliards de dollars, en hausse de 1% par rapport à 2015, tiré par la croissance des ventes en monnaie locale au Qatar, Oman, le Koweït, l’Algérie, la Tunisie, l’Indonésie et le Myanmar, alors que son bénéfice net s’élevait à 603 millions de dollars pour 2016, soit une augmentation de 4% sur les bénéfices nets accumulés au cours de l’exercice précédent. Son portefeuille clients a également augmenté de 19% par an pour atteindre 138 millions à la fin de décembre 2016 contre 117 millions en 2015.