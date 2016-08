Téléphonie mobile: Mobilis premier opérateur en Algérie avec 16,5 millions d'abonnés

Réagissez

Mobilis est devenu le premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie avec un nombre d'abonnés global de 16,5 millions dépassant pour la première fois depuis sa création en 2004, les autres opérateurs.

Selon un bilan établi par le groupe, le 1er semestre 2016 a connu une augmentation de +20% du chiffre d'affaires de cet opérateur public par rapport à la même période de 2015, s'établissant à 57,2 milliards de DA (environ 519 millions de dollars) avec un nombre d'abonnés global de 16,5 millions, dépassant pour la première fois les autres opérateurs de téléphonie mobile. Relevant qu'il était "premier du marché en termes de chiffre d'affaires", Mobilis souligne avoir abordé l'année 2016 avec une "très forte croissance" à deux chiffres de ces indicateurs économiques et financiers.

Pour l'opérateur public, le résultat brut d'exploitation avant amortissements et impôts (EBITDA) a connu une croissance de +30% s'établissant à 21,3 milliards de DA, alors qu'au 2ème trimestre 2016, le chiffre d'affaires s'est établi autour de 30,4 milliards de DA (275,6 millions de dollars).

Ce résultat place incontestablement Mobilis à la tête des trois opérateurs mobiles du marché avec 9% de plus que le 2ème classé. Mobilis estime que "ces forts taux de croissance à deux chiffres sont la résultante de plusieurs paramètres".

Il s'agit, explique la même source, de "la généralisation, dès janvier 2016, des offres 3G sur les 48 wilayas du pays, faisant en sorte que 58% des abonnés Mobilis sont désormais en 3G, du maintien de la tarification à la seconde, du lancement de l'offre WIN post-payée qui a multiplié par 5 le nombre d'abonnés par rapport à 2015". Mobilis cite aussi la mise en place de la stratégie de commercialisation de terminaux "made in bladi'' associées à des offres Mobilis "en adéquation avec la politique des pouvoirs publics pour encourager la production nationale", relevant que ces packs de téléphones de fabrication locale "ont atteint des ventes de 5000 unités/jour".

L'opérateur public ambitionne d'améliorer son large réseau de télécommunications à travers le territoire national, de même que l'accueil de ses clients à travers ses agences et la réorganisation de ses structures pour une "meilleure efficacité et motivation" de ses employés. Il se dit également "fin prêt" pour le lancement de la 4G, une fois que celui-ci sera notifié par les services de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT).