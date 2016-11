Réagissez

Le tout nouveau smartphone du constructeur chinois Huawei, le Mate 9, un concentré de technologie et de design, sera disponible sur le marché algérien vers la mi-décembre.

Présenté en avant-première à Munich en Allemagne, lors d’un show grandiose, le dernier-né de la marque chinoise a de quoi satisfaire les clients qui s’y connaissent le plus en matière de nouvelles technologies, si on en croit les explications du constructeur.

En présentant en Allemagne le nouveau smartphone dans une version classique, le Mate 9 et luxe, Mate 9 design par Porsche, Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group, a notamment insisté sur les performances en termes de rapidité, de fonctionnalité et de qualité des photos prises avec le smartphone.

Le public, constitué de centaines de journalistes et de distributeurs de la marque venus du monde entier, a eu droit à un show hollywoodien. Arrivé sur scène dans une superbe Porsche, le responsable entame sa présentation sur un ton enjoué, parfois même hilare. Il faut dire que les circonstances ne pouvaient pas mieux servir le Chinois au vu de la récente malédiction qui s’est abattue sur le coréen Samsung.

Le patron de la marque chinoise qui talonne les leaders mondiaux, profite des déboires de son concurrent Samsung pour insister sur la fiabilité du Mate 9 et la sécurité offerte aux utilisateurs, contrairement au Galaxy S7 Edge dont de nombreux exemplaires ont explosé dans les mains de leurs utilisateurs. «Nos batteries n’exploseront pas», lance dans un grand rire Richard Yu qui vante les qualités de la batterie de son nouveau smartphone, qui, selon lui, ne chauffe pas et assure en plus une charge durable allant jusqu’à deux jours d’autonomie. Des piques improvisées qui ont eu un grand effet sur le public qui répondait par des rires et des applaudissements nourris.

Et s’il subsistait des doutes sur la solidité et la qualité technique du smartphone chinois par rapport au premier de la classe, l’américain Apple, le responsable de Huawei a sorti, lors du show, sa carte maîtresse, celle d’une collaboration avec deux leaders prestigieux et incontestés de la technologie allemande. Lors de la présentation, Richard Yu invitera ses partenaires allemands représentant la marque automobile Porsche et celle d’appareils photo Leica à le rejoindre à tour de rôle sur scène pour dissiper une bonne fois pour toutes tous les doutes sur le sérieux de la marque Huawei. Le premier a en effet assuré le design de la version premium, alors que le second a poursuivi sa collaboration pour la seconde fois avec le chinois à travers la conception d’une double caméra de deuxième génération.

Doté d’un double objectif Leica avec zoom hybride, d’un capteur RVB 12 U mégapixels et un capteur monochrome 20U mégapixels, le Mate 9 permet d’effectuer des prises de vue monochromes de 20 mégapixels et de les fusionner ensuite pour obtenir une photo de 12 méga-pixels, avec un rendu net et un contraste proche de la perfection, si on compare avec la concurrence.

Celle-ci ne dispose pas de smartphone permettant, comme le fait désormais Huawei, d’apporter des retouches et d’assurer une grande stabilité de l’image. Un jeu de comparaison dont Richard Yu n’a pas hésité à jouer à profusion, témoignage averti du directeur de Leica, Oliver Kaltner, à l’appui.

Celui-ci a insisté sur une qualité supérieure de l’image, y compris lors de prises de vue de nuit. «Born fast stay fast» est un autre slogan martelé par le PDG de Huawei Consumer Business Group, qui insiste sur «les performances et la vitesse maximales du Mate 9 via Kirin960 qui offre une expérience rapide et fluide même après dix huit mois d’utilisation continue». Le Huawei Mate 9 est doté d’un écran de 5,9 pouces, de 4 Go de RAM/64 Go de mémoire.

Il est à noter que les prix publics des deux téléphones Mate 9 et Mate 9 design par Porsche devraient se situer, selon le département commercial de Huawei Algérie, autour de 90 000 DA pour le premier et 130 000 DA pour la série limitée. Les prix à l’international annoncés à Munich sont respectivement de 699 et de 1395 euros.