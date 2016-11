Tayeb Kebbal confirmé au poste de P-dg du groupe Algérie Télécom

Tayeb Kebbal a été confirmé au poste de président directeur général du groupe AlgérieTélécom, alors que MM. Ahmed Choudar et Anouar Benabdelouahed ont été désignés respectivement aux postes de P-dg des filiales mobile et satellitaire de ce groupe, indique mardi un communiqué du ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication.

Ce changement intervient dans le cadre du "parachèvement des programmes de dynamisation du secteur des TIC et de la politique du gouvernement visant l'amélioration du service public dans le domaine des télécommunications", précise la même source. La confirmation de M. Kebbal intervient six mois après son installation à la tête de l'entreprise où "il a démontré son efficacité et ses performances, en tant que gestionnaire, dans la conduite des réformes et des restructurations en cours", relève le communiqué du ministère. Ces responsables sont appelés à "redoubler d'efforts et à £uvrer ensemble pour mettre en place la nouvelle stratégie du groupe Algérie Télécom, visant à améliorer le management et la rentabilité des entreprises à travers le perfectionnement des processus internes de gestion et la mobilisation des employés pour l'atteinte des objectifs tracés dans le cadre de la stratégie du gouvernement", ajoute le communiqué.

APS