Réagissez

La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL), filiale de Sonatrach, compte renforcer sa présence sur le continent africain tout en poursuivant son déploiement sur l’Europe «et là où la demande s’exprime».

«Notre objectif est de faire de Tassili Airlines une compagnie régionale en investissant le marché africain», a indiqué le PDG de la compagnie, Belkacem Harchaoui, dans un entretien accordé à l’APS. Tout en rappelant le projet d’inauguration d’un vol Alger-Tindouf-Nouakchott au cours du 1er trimestre 2017, M. Harchaoui explique que cette politique obéit aux «orientations des pouvoirs publics pour promouvoir le produit national et encourager les exportations vers l’Afrique, qui offre des opportunités certaines».

Pour ce faire, la compagnie a engagé depuis quelque temps déjà des actions aidant à réaliser cet objectif comme la signature, fin novembre 2016, d’un protocole d’accord avec Logitrans (groupe SNTR), portant sur «le fret de marchandises par avion cargo : une spécialisation que la compagnie s’attelle à développer pour accompagner son déploiement continental», rappelle le même responsable.

Concernant la flotte dont dispose la compagnie, le PDG de TAL a indiqué que «les 12 appareils sont arrivés à saturation, d’où l’intérêt de renforcer cette flotte pour investir d’autres lignes tant dans le transport pétrolier, domestique qu’étranger». Et de rappeler qu’un appel d’offres a été lancé récemment pour l’acquisition de quatre modules de 155 places et d’un autre de 70 places. Un autre appel d’offres a été également lancé pour l’affrètement de deux avions destinés au transport sanitaire du personnel pétrolier et des populations des régions de Hassi Messaoud et Adrar, explique encore M. Harchaoui.

S’agissant des inaugurations effectuées ces derniers mois sur les lignes domestiques et à l’international, le PDG de TAL a indiqué qu’elles obéissent à «une stratégie bien définie liée au développement de la compagnie en rapport avec les besoins de la compagnie-mère, Sonatrach», précisant que «la priorité de TAL demeure le transport des travailleurs dans les bases de vie du Sud». Le second volet est celui liant TAL aux partenaires de Sonatrach, citant l’inauguration, en 2016, des lignes Alger-Oran-Krechba (Ghardaïa) et Alger-Constantine-Krechba, sachant que Krechba abrite le centre d’exploitation de gaz en partenariat avec In Salah Gaz.

Pour diversifier ses prestations, la compagnie nationale des hydrocarbures prévoit, à travers sa filiale, de concrétiser un partenariat avec une entreprise nationale pour le lavage des isolateurs des lignes à haute tension localisées dans le nord du pays. Il s’agit d’«un projet au profit du groupe Sonelgaz, en partenariat avec un consortium franco-portugais permettant ainsi d’éviter les fréquentes coupures d’électricité durant la saison estivale», explique M. Harchaoui.