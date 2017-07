Réagissez

La compagnie aérienne, filiale du groupe Sonatrach, Tassili Airlines, a signé, hier à Alger, avec le constructeur aéronautique américain Boeing un protocole d’accord portant acquisition de trois avions Boeing 737-800 NG, modules 150, pour un montant de 294 millions de dollars. La réception de ces appareils est prévue pour le deuxième semestre de 2018 et s’ajoutera à une flotte composée déjà de 4 Boeing et 8 Bombardiers.

Selon le PDG de la compagnie, Belkacem Harchaoui, cette commande est l’aboutissement d’un appel d’offres lancé à la fin de l’année 2016 et «marque une étape importante dans le développement des moyens de production de Tassili Airlines qui envisage d’accroître sa capacité de transport dirigée principalement vers la prise en charge du transport du personnel de relève pétrolière du groupe Sonatrach et ses associations». Pour le même responsable, «ces nouvelles acquisitions permettront à la compagnie d'augmenter ses parts de marché dans le charter pétrolier à 100% au lieu des 80% actuellement, de renforcer son réseau, notamment vers la France, et même d'organiser des vols réguliers vers l'Afrique». A ce propos, M. Harchaoui a indiqué que la compagnie compte lancer prochainement des vols charters vers Nouakchott (Mauritanie) avec une ligne aller-retour Alger-Tindouf-Nouakchott, pour sa première destination africaine.

Rappelons que Tassili Airlines a également lancé, le 4 avril dernier, un appel d'offres national et international restreint pour l'acquisition de trois autres avions de ligne neufs régionaux, de type turbopropulseurs et de module 70 sièges. Actuellement, la compagnie assure des lignes domestiques ainsi que cinq dessertes internationales vers la France (Paris, Strasbourg, Marseille, Nantes et Lyon) et compte se déployer prochainement vers de nouvelles destinations africaines. Possédant une flotte de 12 aéronefs de divers types, Tassili Airlines a été créée, faut-il rappeler, en 1998 dans le cadre d’une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie, avant de devenir une filiale à 100% de ce groupe pétrolier national depuis 2005.