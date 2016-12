Suivi de l’accord Opep : Une réunion est prévue à la mi-janvier

Réagissez

Le haut comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l’accord de l’Opep avec 11 pays non membres, portant baisse de la production pétrolière, se réunira vers la mi-janvier, afin d’examiner l’avancement des mesures prises dans le cadre de l’accord conclu le 10 décembre dernier à Vienne.

C’est ce qu’a fait savoir, jeudi dernier au Caire, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, lors de son entretien avec le ministre koweïtien du Pétrole, Essam Abdulmohsen Al Marzouk, en marge de la 97e session de la réunion ministérielle de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep). Les 11 pays producteurs non membres de l’Opep se sont engagés à Vienne, faut-il rappeler, à réduire leur production d’environ 558 000 barils par jour, à compter du 1er janvier 2017.

Les pays concernés sont l’Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Mexico, Oman, Russie, Soudan et Sud-Soudan. Cet accord intervient après celui conclu le 30 novembre dernier, qui porte sur une baisse de la production Opep de 1,2 million de barils/jour (mbj), avec un plafond ramené à 32,5 mbj applicable dès le 1er janvier 2017. Les participants à cette réunion se sont mis d’accord pour aller même au-delà de l’objectif, déjà convenu, de baisse de production par les non-Opep, pour un retrait de 600 000 barils/jour à partir de janvier prochain.

Les ministres chargés du Pétrole des pays membres et non membres de l’Opep ont affirmé, en effet, s’attendre, à l’issue de cette réunion «historique», à un accord d’une baisse encore plus importante que prévu initialement par les non-Opep, alors que la Russie a réitéré son engagement de retirer 300 000 barils/jour, soit la moitié du volume à réduire par les hors-Opep.

Selon un communiqué du ministère de l’Energie, les deux ministres, algérien et koweïtien, ont abordé, au Caire, les mécanismes à mettre en place pour concrétiser la mission de monitoring que les pays membres de l’Opep et non Opep ont confié à ce comité coprésidé par le Koweït et la Russie et dont l’Algérie est membre avec le Venezuela ainsi que le sultanat d’Oman. Les opportunités de coopération et d’investissement dans le secteur de l’énergie des deux pays ont également été abordées par M. Boutarfa et son homologue koweitien.

«L’ordre du jour de la conférence de la 97e session de la conférence des ministres arabes du Pétrole, membres de l’Opaep a porté sur l’examen des derniers développements au niveau des marchés et leur impact sur l’industrie pétrolière ainsi que le suivi des projets de coopération commune dans le domaine pétrolier», ajoute le même communiqué. A l’occasion de cette réunion, un chercheur algérien, Djamel Harbi, a reçu le prix scientifique de l’organisation pour l’année 2016.