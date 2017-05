Réagissez

Les analystes de la scène internationale remarquent une réorientation des débats à l’échelle extérieure. La plupart des pays s’orientent vers plus de protectionnisme et poussent leurs politiciens à adopter des mesures de plus en plus sévères à l’égard de l’importation. On est loin de l’unanimisme sur le consensus de Washington, qui préconisait l’ouverture tous azimuts.

Même les pays les plus vulnérables étaient invités à pratiquer des doses d’ouverture de plus en plus grandes pour attirer les investissements et ancrer le développement. Il y a une corrélation étroite entre la prospérité de l’économie mondiale et les appels à la libération économique. Lorsque la croissance est forte et les taux de chômage atteignent des niveaux acceptables, les appels à l’ouverture et aux politiques libérales se multiplient. Lorsque la crise commence à inquiéter sévèrement les décideurs et les citoyens, ce sont les voix des protectionnistes qu’on entend de plus en plus. Nous sommes dans cette deuxième phase, car malgré une timide reprise, l’économie mondiale est loin d’avoir atteint ses performances de 2006.

C’est dans ce contexte que notre pays reçoit de plein fouet le contre-choc pétrolier. Le péril qu’il y a sur ce secteur vital pour notre économie a produit une remise en cause complète des priorités économiques retenues. L’ouverture totale de notre économie se constate par les données de la balance commerciale. Nous sommes passés d’environ dix milliards de dollars d’importations en 2000 à plus de 65 milliards en 2014.

Une telle croissance des importations de 15% par an n’existait nulle part ailleurs dans le monde. Même si les plans de relance et l’achat d’inputs et d’équipements de production expliquaient quelque peu une partie de ces volumes, il n’ en demeure pas moins que le recours aux importations fut exagéré. La remise en cause était nécessaire, car on aurait siphonné en trois ans l’essentiel de nos réserves de change. Il est normal que l’on s’interroge sur les voies et moyens de corriger cette évolution de sorte à ce que l’on ait au moins un équilibre de la balance des paiements qui préservera longtemps notre économie et lui donnera encore une chance de croître.

La solution des exportations

L’équilibre de la balance commerciale consiste à réguler les deux éléments de l’équation : les importations et les exportations. La réduction des importations a produit des résultats non négligeables, mais n’a pas atteint encore les objectifs fixés. L’autre facette qui nous intéresse dans ce contexte consiste à booster les exportations. C’est là ou nous avons besoin d’une doctrine dans le domaine. Depuis des décennies, nos décideurs parlent de booster les exportations hors hydrocarbures qui se situent toujours entre 1,5 et 2 milliards de dollars bon an, mal an. Certes, durant les années fastes, on n’a pas ressenti fortement la nécessité de les booster.

De nos jours, il est une tautologie de dire que sans booster fortement les exportations, nous aurions les pires difficultés à faire fonctionner notre économie avec des ressources de plus en plus incertaines. Si les efforts de réduction des importations ne s’accélèrent pas, alors nous aurons besoin de booster rapidement et en profondeur le volume de nos exportations dans de nombreux secteurs. Les pouvoirs publics sont en train d’appuyer sur l’accélérateur pour orienter le maximum de ressources et d’énergie vers la promotion des exportations.

De nombreux efforts ont été faits, nécessité oblige. Nous n’allons pas détailler les mesures prises par les Douanes, la Banque centrale, les banques et les assurances pour fluidifier davantage le circuit des flux d’exportation. Les mesures salutaires sont nombreuses et ont permis de faire des efforts remarquables dans ce domaine. Mais nous sommes encore loin d’atteindre les délais et les pratiques internationales. Nous ne parlons pas de devenir le Singapour de l’Administration, mais d’être au niveau des pays moyens.

Pourtant, les procédures et les pratiques existent, elles sont connues et pratiquées par des pays voisins qui arrivent à hisser leurs performances à des niveaux acceptables. Le réservoir d’amélioration peut être comblé très rapidement, à condition de faire travailler ensemble en mode projet les parties prenantes -banques, exportateurs, Douanes, administration, etc.- afin de lever encore toutes les contraintes qui entravent encore l’ exportation.

Les trois niveaux d’efficacité

L’amélioration des exportations comporte différents niveaux. Nos exportations peuvent s’améliorer à un niveau 1 (disons atteindre entre 5 et 10 milliards de dollars) par plus de libéralisation des initiatives, de concertation et de responsabilisation. Faire travailler ensemble les gens et mettre des processus de contrôle pour fluidifier l’investissement et l’exportation peuvent déjà booster nos recettes hors hydrocarbures à un meilleur niveau.

On sait que c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais techniquement, on sait comment le faire. Mettre des procédures, des boucles de contrôle et des processus de dé-bureaucratisation sont à la portée de nombreux bureaux d’études algériens. Il faut en faire usage et aider à leur développement. Avoir des opérateurs de niveau moyen règle déjà une partie du problème, mais pas totalement. Le deuxième niveau consiste à faire prévaloir nos avantages acquis. La nature nous a dotés d’un certain nombre d’avantages hors hydrocarbures qu’on n’a pas su faire fructifier.

Nous avons besoin d’un peu plus d’analyses et de perspicacité pour les faire apparaître aux yeux des industriels et les pousser à ce niveau 2. Certaines entreprises savent déjà identifier ces opportunités. Ce deuxième niveau permettrait à notre pays d’atteindre entre 15 et 30 milliards de dollars sur le moyen terme et bien plus sur le long terme. Bien sûr que ces évaluations sont approximatives. La Tunisie et le Maroc sont à ce niveau-là.

Nous n’avons pas encore réussi à faire prévaloir nos avantages acquis : l’agriculture des primeurs, l’aval pétrolier, l’agriculture saharienne, l’agroalimentaire, les minerais, les truffes, les champignons, les luminaires, etc., n’exportent pas autant que l’on pourrait. Si on faisait uniquement prévaloir nos avantages naturels, on pourrait dans une large mesure se passer des hydrocarbures.

Le troisième niveau serait les avantages créés. C’est-à-dire utiliser la science pour se doter de capacités dont la nature ne nous a pas dotés. Par exemple, la nature seule ne permettrait pas à la Hollande d’être exportatrice de fleurs, mais c’est le leader mondial dans ce domaine.

Pour cela, il faudrait investir dans la modernisation des universités, la recherche et le développement, la modernisation managériale et l’économie de la connaissance. Ces éléments-là vont booster l’agriculture, l’industrie et les services et créer des niches d’exportation difficiles à imaginer maintenant. Ce niveau 3 permettrait d’atteindre 50 milliards de dollars à moyen terme et plusieurs centaines de milliards à long terme. La Corée du Sud et la Malaisie sont à ce niveau-là : pourquoi pas nous ?