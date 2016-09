Réagissez

L’Iran se dit désormais disposé à soutenir toute démarche de coopération visant à stabiliser les prix du pétrole, après l’engagement affiché avant-hier dans ce sens par les deux plus gros producteurs de brut de la planète que sont l’Arabie saoudite et la Russie.

L’Iran «soutient toute décision des pays producteurs pour stabiliser le marché pétrolier», a ainsi déclaré hier son ministre du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, cité par l’agence iranienne Shana et repris par l’AFP. Intervenant à l’issue d’une rencontre avec le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), le ministre iranien a également tenu à préciser que «le prix désiré par la plupart des pays de l’Opep se situe entre 50 et 60 dollars», soit à un niveau qui permettrait, a-t-il estimé, aux membres de l’Organisation d’avoir «des revenus satisfaisants et dans le même temps leurs concurrents ne pourront pas augmenter leur production».

De retour sur le marché pétrolier depuis le début de l’année en cours à la faveur de l’entrée en vigueur de l’accord sur le nucléaire et la levée d’une partie des sanctions internationales qui pesaient sur lui, l’Iran, convient-il de rappeler, a pu augmenter rapidement sa production, la portant désormais à 3,85 millions de barils par jour (mbj), contre 2,7 mbj auparavant, selon les institutions iraniennes. La production pétrolière iranienne avoisinait, pour rappel, les 4 millions de barils par jour avant le durcissement des sanctions américaines et européennes au début de l’année 2012.

Outre le soutien affiché hier en faveur des initiatives visant à stabiliser le marché, Téhéran a fait récemment part de sa volonté de participer à la réunion informelle de l’Opep, prévue pour la fin du mois en cours à Alger. Alors que les autres producteurs de brut espèrent un gel du niveau de la production iranienne pour favoriser une remontée des prix, Téhéran, elle, continue à tout mettre en œuvre pour récupérer pleinement ses parts de marché d’avant les sanctions internationales.

Son adversaire de toujours, l’Arabie Saoudite, a annoncé avant-hier sa décision de lancer conjointement avec la Russie une nouvelle démarche visant à instaurer une «étroite coopération entre pays exportateurs pour soutenir la stabilité du marché du pétrole», sans toutefois évoquer une quelconque possibilité d’un gel des niveaux respectifs de leurs productions.

Aussitôt après cette annonce, les prix du pétrole ont rebondi de 5% dans la journée du lundi, avant de repartir à nouveau légèrement à la baisse hier dans la matinée, les marchés relativisant finalement la portée de l’accord entre la Russie et l’Arabie Saoudite, dès lors qu’il ne charrie aucune décision concrète, selon des analystes du marché.