Sous-traitance industrielle : Le spécialiste des joints d’étanchéité Sealynx s’installe en Algérie

Sealynx, la société filiale du groupe GMD, spécialisée dans la fabrication de produits en caoutchouc pour l’étanchéité de la carrosserie automobile s’installe en Algérie.

Elle s’implante sur le marché local sous la dénomination de Sealynx Automotive Algérie sous la forme d’une joint-venture entre Sealynx international (29%), Saida Algérie (20%), PalpaPro (24%) et la faille Taleb (27%). Ensemble, ils créent une unité de production de joints d’étanchéité automobile à proximité des sites actuels de production de Renault et de la future usine PSA à Oued Tlelat, à Oran.

Ce projet a été présenté dans la soirée d’avant-hier par le vice-président de Sealynx international et directeur général du pôle étanchéité, Pierre l’Alloret, lors d’une conférence de presse animée en compagnie des trois patrons des autres entreprises à la succursale de Saida Algérie, à Chéraga, Alger. Cette usine sera érigée sur un terrain de 12 000 m2, où un bâtiment est en phase d’aménagement. «L’activité va démarrer très rapidement grâce à l’utilisation du savoir-faire des pièces produites par Sealynx Roumanie pour Dacia en fournissant l’usine Renault production d’Oran», selon le conférencier.

Le projet consiste donc à investir en Algérie des moyens industriels et techniques fournis par Sealynx international afin de transférer dès 2017 en Algérie l’activité déjà existante aujourd’hui et réalisée à 100% par Sealynx Romania en CKD pour Renault Algérie. Au démarrage, le site est donc prévu pour fournir l’usine Renault en pièces pour les modèles Symbol et Sandero Steplaw.

Dans un deuxième temps, l’objectif consiste à intégrer rapidement au sein de l’usine créée en Algérie les activités futures pour PSA et d’autres constructeurs automobiles ou poids lourds en 2021. Au démarrage de l’activité, il est prévu la production d’un volume de 500 000 joints en 2017, 1000 000 en 2018, puis à terme, production de 2 millions de joints pour les usines de Renault et PSA à l’horizon 2021. A noter que Sealynx international, fort de ses 51 sites dans le monde, est connu pour être un fournisseur de plusieurs marques automobiles, dont Renault, Citroën, Nissan, Dacia, Peugeot, Volkswagen, Audi, Mercedes, Mc Laren…