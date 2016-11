Salon international des travaux publics

Sous le signe de la reconfiguration

Organisé conjointement par le ministère des Travaux publics et la Safex, le 14e Salon international des travaux publics (SITP), inauguré hier par le ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjemaa Talai, intervient cette année dans une conjoncture particulière, marquée par la reconfiguration du secteur et la restructuration des entreprises de travaux publics.

La nouvelle stratégie adoptée par les pouvoirs publics vise, à travers cette reconfiguration, à mettre le secteur sur la voie «du développement et de la modernisation de son outil de réalisation». Il s’agit également de «favoriser la réalisation de la plus grande part des programmes d’infrastructures de base par les entreprises nationales». Le 14e SITP constitue, de ce fait, un véritable espace d’échange d’expériences, de technologie et de savoir-faire, et un cadre idéal pour les entreprises à la recherche de partenariats mutuellement bénéfiques dans les différentes activités du secteur des travaux publics. Pour les entreprises étrangères participant à cet événement, le Salon constitue une opportunité «pour profiter du potentiel offert par le marché algérien en matière des travaux publics et filières connexes», indiquent les organisateurs. Il faut rappeler à ce propos qu’au titre du quinquennat 2015/2019, les pouvoirs publics ont prévu la réalisation de quelque 1000 km d’autoroutes, dont 700 km de voies express. Il est également prévu la réalisation de 7000 km de routes et chemins nationaux et la construction de 1500 ouvrages d’art. L’autoroute des Hauts-Plateaux, dont le coût atteindra 700 milliards de dinars pour une longueur de 1000 km, est en cours d’étude. Le SITP, qui s’étale sur une superficie de 18 558 m², compte de 360 exposants (187 entreprises étrangères, 213 nationales). 18 pays sont représentés, dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, la Chine... Les activités de travaux publics représentées sont, entre autres, les grandes œuvres, structures de base et installations techniques, les travaux d’entretien routier, les équipements de la route, les panneaux routiers, aéroportuaires et maritimes.

Lyes M.