Sortie du premier véhicule Hyundai de l’usine de Tiaret

Une voiture blanche de marque Hyundai, la Tucson, est sortie avant-hier des chaînes de montage de l’usine baséedans la zone industrielle de Zaaroura, à Tiaret, en présence du président du groupe Tahkout Manufacturing Company (TMC), Mahieddine Tahkout, et des autorités locales, dont le wali de Tiaret, Abdeslam Bentouati.

Une visite à l’intention des médias a été organisée sur le site et des tests techniques (freinage, suspension...) effectués avec succès.

«Le coût de cet important investissement est de l’ordre de 340 millions de dollars dont 40% sur fonds propres et 60% suivant financements bancaires», a affirmé le patron du groupe devant le parterre des journalistes présents.

M. Tahkout, accompagné par les autorités locales durant tout le processus de réaménagement de l’usine implantée sur 26 hectares, a fait savoir que «d’ici deux ans, le taux d’intégration sera de l’ordre de 15% pour atteindre 42% après cinq années» et que «l’usine emploie au démarrage 470 travailleurs, dont 80 cadres, chapeautés par une équipe d’ingénieurs sud-coréens».

Un montage de véhicules qui devrait générer «une réduction du prix de revient de l’ordre de 30% par rapport au produit de la même marque importé». Après satisfaction du marché national, le groupe compte «prospecter d’autres clients à l’étranger puisque 60 000 véhicules/an devraient sortir d’usine, qui compte actuellement trois chaînes de montage», a ajouté M. Tahkout.

A noter qu’au total, huit modèles seront concernés par l’assemblage et la production dans l’usine de Tiaret : les utilitaires H1 et H100, et six véhicules légers que sont les i10 Grand (4 et 5 portes), Accent RB (Sedan et hatchback), Elantra, Creta, Tucson et Santa Fe.

L’évènement, perçu comme majeur dans la région, a suscité la joie du chef de l’exécutif local, qui s’est dit «heureux qu’après Mercedès, le patron du groupe TMC ait respecté ses engagements de libérer la première voiture avant le 1er novembre 2016».

Une fierté inégalable marquait les visages tant la région, en dépit de ses atouts, est restée prisonnière des préjugés et des approches approximatives en matière d’investissements. C’est à ce titre que M. Bentouati s’est «réjoui d’avoir participé à booster la donne en la matière» et «promet de meilleures perspectives avec la fonctionnalité prochaine de deux nouvelles zones industrielles, l’une à Zaaroura et l’autre à Aïn Bouchekif». Outre son rôle dans l’émergence d’un pole mécanique dans la région, « Tiaret a des atouts majeurs à prévaloir en matière agricole » a-t-il conclut.