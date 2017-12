Sonelgaz : La sûreté interne des établissements en débat

Réagissez

Pas moins de dix wilayas du centre et du sud-est étaient présentes au regroupement, organisé lundi à Ghardaïa, par la direction de la sûreté interne de la Sonelgaz en collaboration avec la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz et de Sharikat Kahraba wa Taket Moutadjadida (SKTM).

La rencontre a été présidée par Mohamed Arkam, le président directeur général de la Sonelgaz, accompagné d’un important staff constitué en majorité de PDG , entre autres, messieurs Mourad Laadjel, PDG de la SDC, filiale de la société de distribution d’électricité et de gaz, du PDG de la SKTM, Chahar Boulekhras, du PDG de la société de la gestion du réseau de transport de gaz (GRTG) C. Zeghdoud, du PDG de la société de la gestion du réseau de transport d’électricité (GRTE), A. Raïs et du PDG de la société de production d’électricité S. Lazhari.

Portant sur la sécurité interne des entreprises du groupe Sonelgaz, tel que souligné par le thème du jour « La sûreté interne des établissements : Ensemble pour une mise en œuvre rationnelle», la rencontre, et d’ailleurs toute la visite qui s’en est suivie, a été rehaussée par la présence du wali de Ghardaïa, Azzedine Mechri.

À signaler que cette journée , coïncidant avec la commémoration des évènements du 11 décembre 1960 a été entamée , par toute la délégation, par le dépôt d’une gerbe de fleurs au cimetière des martyrs de Ghardaïa où l’hymne national a été entonnée pendant la levée des couleurs nationales suivie de la récitation de la Fatiha à la mémoire des chouhadas .

À l’hôtel El Djanoub, le PDG de la Sonelgaz a officiellement ouvert les travaux de la journée de réflexion sur les voies et moyens afin d’optimiser la sécurité des établissements de l’entreprise. « Nous devons prendre toutes les précautions et toutes les décisions qui s’imposent pour accroître la sécurité de nos entreprises et nos établissements ». « Sur ce, le wali auquel la parole a été cédée s’est suffi d’une déclaration affirmant que « la sécurité n’a pas de prix » rappelant, à juste propos, que « c’est justement grâce au renforcement de la sécurité et à la vigilance de nos forces de sécurité qu’une catastrophe a été évitée, il y a peu, par l’armée au site pétrolier de Khrechba, à 240 kms au sud d’El Menéa. »

À Noumérate, sur les bords de la RN1, vers le sud, la délégation a visité le site d‘installation du poste 220/60 KV composé de deux périmètres, le 1er de 220 KV, renferme deux travées de départs de lignes de départs Ghardaïa/Hassi R’mel, deux travées transformateurs 220/63/10,5KV/ 120/120/40 MVA : TR1-TR2. Le 2ème de 60 KV dispose de six travées départs de lignes : Noumérat 1 & 2 – Rostémides – Metlili 1 & 2 – Ben Smara. Réalisé pour un coût de 1 669 089 412 DA, le taux d’avancement de cet important ouvrage, dont les délais de réalisation sont de 24 mois, est estimé à 93 %. Conçu pour renforcer la sécurité de l’alimentation en énergie électrique de la région, que ce soit pour la clientèle domestique, agricole ou industrielle, et ainsi d’améliorer la qualité et la continuité de service afin de faire face au développement économique et social local. Il permettra, par ailleurs, la création de 40 emplois directs, entre agents de sécurité et agents d’exploitation. Sa date prévisionnelle de mise en service est prévue pour le 4ème trimestre 2018. Au siège de la SKTM, à Sidi Abbaz, dans la commune de Bounoura, le PDG de la Sonelgaz, a visité les locaux et discuté avec le personnel sur les conditions de travail. Construit en préfabriqué et en panneaux profilés, le PDG s’est dit non satisfait du lieu de travail et a sollicité le wali pour un terrain afin de construire un siège plus conforme aux conditions de travail. Le wali ayant répondu favorablement, allant jusqu’à promettre de leur céder le terrain si celui-ci, après vérification, s’avérait appartenir aux domaines. Sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa, à Bouhraoua, la délégation a visité l’imposant siège de la direction de distribution de Ghardaïa. Renfermant un effectif total de 512 éléments, dont 115 cadres, 268 maîtrises et 129 agents d’exécution, il est bâti sur une surface totale de 7000 M2, et dispose de pas moins de 120 bureaux, dont 109 sont réservés à la direction et 11 à l’agence.

Dernier point de la visite à Oued Nechou, le PDG de la Sonelgaz a écouté l’exposé sur les activités de la centrale en panneaux photovoltaïques de 1100 KWc, d’une tension d’injection de 30 KV. Occupant un périmètre de 10 hectares, et développant une production estimée, par an à 1,65 GWh, elle a été mise sous tension et injection le 10 juillet 2014. La visite a été clôturée à l’hôtel Belvédère par une cérémonie de remise de décisions de promotions à 48 cadres de cinq (5) wilayas , soit 12 pour la wilaya de Laghouat ,11 pour Ghardaïa, 11 pour El Oued, 09 pour Biskra, et 05 pour Ouargla . Sur les 48 promus, dont 5 femmes, 02 ont été élevés au grade de chef de section, 33 au poste de chef de service, 3 au poste de directeurs d’agences commerciales, 04 comme ingénieurs en chef secteur électricité et 05 comme ingénieurs en chef secteur Gaz.

Enfin, il y a lieu de retenir, lors du point de presse tenu en marge de la visite, les deux importantes déclarations du PDG de la Sonelgaz. La première se rapporte aux tarifs du gaz et de l’électricité « il n’y a aucune augmentation en vue », la seconde « nous prévoyons d’exporter à court terme de l’électricité vers les pays limitrophes. »