Réagissez

Cérémonie de signature, hier, d’un mégacontrat...

L’accord comprend, entre autres, des opérations et services de maintenance (O&M) à long terme pour 10 centrales Sonelgaz à travers le pays et qui généreront 11 gigawatts d’électricité.

Le groupe américain General Electric (GE) a signé, hier à Batna, un mégacontrat avec une filiale du groupe Sonelgaz portant notamment sur la maintenance de dix centrales électriques, a annoncé le conglomérat américain dans un communiqué de presse. L’accord a été signé par le PDG de Sonelgaz SPE, Sabri Lezhari et le PDG de GE Afrique du Nord-Ouest, Touffik Fredj, en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, du ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, du PDG de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, du PDG de GE Power, Steve Bolze, du PDG de GE au Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie, Nabil Habayeb, et du PDG de GE Power Services au Moyen-Orient et Afrique, Joseph Anis.

«Considéré comme le plus important contrat de partenariat de l’histoire pour GE Power Services, cet accord renforcera les capacités industrielles locales et stimulera la transition industrielle numérique des centrales électriques du pays», a expliqué le groupe américain, sans fournir le montant du contrat. Celui-ci serait, toutefois, de l’ordre 3 milliards de dollars, à en croire l’agence Reuters.

L’accord en question comprend des opérations et services de maintenance (O&M) à long terme pour 10 centrales Sonelgaz à travers le pays et qui généreront 11 gigawatts d’électricité, la mise en place d’un système de renforcement de l’efficacité énergétique (Advanced Gas Path) qui délivrera 420 mégawatts de puissance supplémentaire, avec une réduction de la consommation du gaz naturel utilisé, ainsi que l’introduction des solutions numériques de GE, a détaillé le groupe américain. Il est à souligner que ces capacités renforceront l’efficacité opérationnelle et la productivité des centrales et aideront également à économiser jusqu’à 2 milliards de dollars de gaz qui pourraient être injectés dans les marchés internationaux.

L’usine GE Algeria Turbines (GEAT) à Aïn Yagout, joint-venture créée en 2014 par GE et Sonelgaz, s’appuiera aussi sur les programmes de formation de haut niveau de GE. «Le gouvernement algérien et Sonelgaz ont une vision claire de l’avenir du secteur de l’énergie du pays», a commenté Steve Bolze, PDG de GE Power, cité dans le communiqué. «L’accent mis sur le développement de la capacité industrielle, et sur la transition numérique des actifs des centrales électriques sont des investissements à long terme pour l’avenir du pays.

GE est honoré de renforcer sa collaboration avec Sonelgaz et de créer un écosystème local dynamique pour le secteur de l’énergie qui aidera à répondre aux besoins des citoyens et des différentes industries en Algérie», a-t-il ajouté. S’exprimant en marge de la cérémonie de signature, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa a souligné, quant à lui, que «la priorité absolue du gouvernement est de renforcer la production d’électricité dans le pays grâce à une infrastructure efficace, durable et productive.

L’usine GEAT, où seront fabriqués des équipements haut de gamme pour le secteur de l’énergie, et le développement du magasin MEI pour fabriquer des pièces de rechange, sont une forte valeur ajoutée pour l’économie, car ils stimuleront nos exportations, amélioreront l’efficacité de nos centrales électriques et créeront de nouveaux emplois pour les jeunes Algériens. En outre, la transformation numérique des centrales électriques nous permettra d’optimiser l’utilisation de nos ressources naturelles et, à leur tour, de créer de la valeur ajoutée pour l’économie.

L’expertise de GE dans les technologies industrielles numériques contribuera à améliorer l’efficacité du secteur de l’énergie, ainsi que les compétences des professionnels algériens grâce au transfert de connaissances et à la formation pratique». L’énergéticien américain, qui emploie 700 personnes, avait déjà signé en 2013 trois contrats majeurs (2,7 milliards de dollars) pour fournir la turbine à gaz heavy-duty et une technologie de turbine à gaz aérothermique pour neuf centrales électriques à travers tout le pays.