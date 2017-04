Sonatrach préqualifiée pour l’exploration de gaz offshore au Liban

Réagissez

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est préqualifiée pour participer à la première phase d'attribution de licences d'exploration et de production de gaz et de pétrole au large des côtes libanaises.

Sonatrach International est présélectionnée aux côtés de 7 autres compagnies, rapporte le magazine Commerce du levant sur son site web. Il s’agit de PJSC Lukoil et JSC Novatek (Russie), Qatar Petroleum International Limited, ONGC Videsh Limited (Inde), Sapurakencana, New Age African Global Energy (Grande Bretagne), Energy Sdn Bhd (Malaisie) et Petropars LTD (Iran).

La présentation des offres aura lieu le 15 septembre prochain. La concurrence sera rude puisque une quarantaines de compagnies avaient été présélectionnées en 2013.

En mars dernier, Sonatrach a signé avec l’italien ENI un contrat pour l’exploration de gaz et de pétrole au large des côtes algériennes.