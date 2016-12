Réagissez

La compagnie pétrolière nationale, Sonatrach, vient de gagner un nouveau procès en arbitrage international contre la société Medex Petroleum North Africa sur des contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres Bourarhat-Nord et Erg Issaouane, indique un communiqué du groupe, repris hier par l’APS.

La procédure d’arbitrage avait été introduite en 2015 devant un tribunal arbitral pour réclamer la résiliation des contrats avec Medex, en application du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit international commercial (CNUDCI), et ce, «à cause des défaillances de Medex dans l’exécution de ses obligations au titre de ces contrats», précise la même source. Le tribunal arbitral a ainsi rendu sa sentence avant-hier, donnant gain de cause au groupe Sonatrach en se prononçant en faveur de la résiliation des contrats sur les périmètres Bourarhat-Nord et Erg Issaouane, conclus avec la société Medex.

A la faveur de cette décision, la compagnie nationale, qui était accompagnée par une équipe d’avocats du cabinet Quinnemanuel, Urquhart et Sullivan, basé à Paris, pourra reprendre incessamment la conduite et l’exécution des opérations pétrolières sur les périmètres en question. Ces derniers, précise encore le même communiqué, produiront un volume prouvé d’huile de 15 500 barils/jour, 3,7 millions de mètres cubes/jour de gaz, 8680 barils/jour de condensat et 500 tonnes/jour de GPL.

En octobre dernier, convient-il de rappeler, le groupe Sonatrach avait annoncé une autre «victoire importante» en arbitrage international concernant l’application de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE) aux sociétés étrangères opérant en Algérie. Le tribunal arbitral avait alors tranché en faveur de la compagnie nationale contre les sociétés Repsol Exploracion Argelia S. A, Samsung C&T Corporation et SK Innovation Co Ltd, qui réclamaient le paiement de diverses sommes liées à un contrat de partage de production signé en 1990. A noter par ailleurs qu’une autre procédure en arbitrage, lancée par le groupe Total contre Sonatrach au sujet de l’application de la même taxe, est actuellement en cours, mais pourrait finalement être réglée à l’amiable, selon certaines sources proches de la compagnie nationale.