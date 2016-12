Sonatrach et Total signent un accord pour la construction d'un complexe pétrochimique

Réagissez

Le groupe Sonatrach a conclu jeudi à Alger avec la compagnie française Total un accord dans le domaine de la pétrochimie portant sur la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'un complexe pétrochimique de "taille mondiale", a annoncé la compagnie nationale dans un communiqué.

Lors de leur rencontre, le P-dg de Sonatrach, Amine Mazouzi, et le directeur général de Total, Patrick Pouyanne, "ont convenu de renforcer le partenariat et la coopération sur toute la chaîne hydrocarbures en Algérie et à l'international, confirmant ainsi la volonté des parties à consolider le partenariat existant et concrétiser de nouvelles opportunités pour les deux compagnies", souligne le même source.

Un agenda a été arrêté pour la mise en oeuvre des actions retenues par les parties durant cette rencontre.