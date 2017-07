Sonatrach a versé au Trésor Public plus de 1.800 milliards de dinars en 2016

Réagissez

Le groupe Sonatrach a réalisé un bénéfice net de 207 milliards de dinars en 2016 et a versé au Trésor Public plus de 1.800 milliards de dinars au titre de la fiscalité, apprend-on auprès de cette compagnie publique des hydrocarbures.

Selon les comptes sociaux clos au 31 décembre 2016, les résultats de l’exercice 2016 font ressortir un chiffre d’affaires annuel de Sonatrach de 3.398 milliards de dinars, en légère baisse par rapport à l’exercice 2015.

Après délibération, l’Assemblée Générale de Sonatrach a décidé d’affecter 50 milliards de dinars sous forme de dividendes à verser au Trésor Public et 157 milliards de dinars en réserves facultatives pour le financement de son plan de développement. Sonatrach a également versé au Trésor Public, durant l’exercice 2016, au titre de la fiscalité, un montant de 1.863 milliards de dinars.

Malgré les difficultés du marché pétrolier liées au prix du baril, Sonatrach poursuivra le développement de ses activités dans l’amont et l’aval pétroliers et gaziers, pour satisfaire les besoins du marché national et participer activement au développement économique du pays.