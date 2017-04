Société Générale alloue 2 milliards DA en 2016

Réagissez

La filiale algérienne du groupe bancaire français Société Générale a attribué en 2016 pas moins de 3 milliards de dinars de crédits à la consommation.

Selon Pascal Guillaud, directeur du pôle commercial Retail et Multicanal chez Société Générale Algérie, la banque a de nouveau remis sur le marché son offre de crédit à la consommation, depuis que les pouvoirs publics ont décidé de «relancer sa commercialisation afin d’accompagner l’équipement des ménages algériens et la relance de la production de produits made in bladi». Mais bien avant, la banque, qui était depuis 2009 «un acteur majeur sur le marché avec son offre Crédit bien-être», a pu satisfaire pas moins de 60 000 demandes de crédits de catégorie «non affectés», nous dit le même responsable. Elle offre aujourd’hui dans le cadre de la nouvelle formule de crédit à la consommation, ou crédit affecté, deux types de prêts, en l’occurrence le Prêt personnel ordinaire, pour financer les produits électroménagers et le mobilier, Blanc brun et mobilier (BBM), ainsi que le Crédit automobile destiné au financement des véhicules et motocycles.

Selon M. Guillaud, sur 7000 demandes de crédit, équivalant à un montant de 3 milliards de dinars, «5000 dossiers ont été mis en place en 2016 pour un montant de 2 milliards de dinars, dont 90% destinés au financement des produits BBM et 10% pour l’acquisition de véhicules». Les conditions exigées pour le prêt personnel ordinaire concernent la durée, fixée entre 12 et 36 mois, et le montant accordé situé entre un minimum de 80 000 DA et un maximum de 1 million de dinars. Quant au prêt automobile, la durée du crédit est fixée entre 12 à 60 mois, avec gage du véhicule pour un montant minimum de 500 000 DA et un maximum de 5 millions de dinars.

Par ailleurs, le directeur du pôle commercial Corporate, Raphaël Marlio-Marette, nous apprend, pour ce qui est du financement des entreprises, que Société Générale Algérie dispose, à ce jour, d’un réseau constitué de pas moins de 12 agences dédiées exclusivement aux entreprises, dont une pour les grandes entreprises (nationales et internationales) et les 11 autres pour les PME. «Ces agences sont situées au plus près de nos clients, plusieurs à Alger, mais aussi à Oran, Blida, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Annaba et Constantine», souligne le directeur, précisant que la banque prévoit aussi d’en ouvrir une autre dans l’ouest du pays cette année.

«Chez Société Générale Algérie, nous considérons le marché des entreprises comme un marché d’avenir. C’est sur le secteur des PME que notre plus forte croissance a été faite en 2016, puisque nos encours de crédit ont augmenté de près de 40% sur ces clients», affirme encore Marlio-Marette. Une large gamme de produits et services leur est proposée «pour les aider à investir dans la production, mais aussi pour exporter en Europe et en Afrique. Nos crédits court et moyen termes classiques et leasing leur permettent ainsi de se développer pour créer de la valeur et des emplois», conclut-il.