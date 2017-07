Société générale Algérie (SGA) : Des performances malgré la crise

Réagissez

La banque privée Société Générale Algérie (SGA) continue à afficher des performances très favorables, malgré le contexte de crise que connaît l’économie nationale, suite à la chute des prix du pétrole depuis la mi-2014.

En effet, tel que présenté hier par son président du directoire, Eric Wormser, lors d’un point de presse à Alger, le dernier bilan de la SGA fait ressortir un résultat net de 5,6 milliards de dinars au titre de l’exercice écoulé, soit une progression de 27% par rapport à l’exercice précédent.

Outre cette hausse du bénéfice, l’ensemble des agrégats de la banque ont connu également une évolution positive, notamment son chiffre d’affaires qui a grimpé de 16% pour atteindre 17,5 milliards de dinars ; mais aussi et surtout l’encours des crédits accordés à l’économie et aux ménages qui a connu une croissance de 26%, en passant à près de 195 milliards de dinars en 2016, contre 155 milliards en 2015.

Pour autant, tout n’est pas aussi favorable, tempère Eric Wormser, en indiquant que même si elle continue à évoluer positivement, la part de marché de la SGA reste encore limitée à quelque 2,6%, les mastodontes publics demeurant nettement prédominants sur la place bancaire locale.

Quoi qu’il en soit, Société Générale Algérie, filiale à 100% du groupe français du même nom, continue à consolider fortement sa position et ses activités sur le marché local, à la fois en confortant ses fonds propres, portés désormais à 38 milliards dinars et en dirigeant ses financements de plus en plus vers l’économie et l’investissement.

C’est ainsi qu’au terme de l’exercice écoulé, les crédits aux entreprises ont représenté quelque 88% du total des engagements de la banque, tandis que le reste a bénéficié au segment des professionnels et des particuliers. Interrogé sur l’impact des restrictions à l’importation sur l’activité de la banque, le premier responsable de la SGA a assuré que la part des commissions liées aux opérations de commerce extérieur ne représente désormais plus que 12% du produit net bancaire réalisé en 2016, la priorité étant, selon lui, clairement orientée vers le financement de l’investissement.

Dans le même contexte, Eric Wormser souligne que la SGA, qui dispose déjà de 90 agences réparties à travers tout le territoire national, compte poursuivre l’accélération de l’extension de son réseau, l’objectif, a-t-il insisté, étant d’améliorer le taux de bancarisation en Algérie qui demeure très faible, y compris en comparaison aux pays voisins. Et d’annoncer enfin que d’ici la fin de l’année, les cartes bancaires seront désormais confectionnées localement afin d’améliorer les délais et les prestations et de contribuer par la même au développement de la monétique.