Six Algériens dans le top 10

Depuis 2014, l’Institut Choiseul établit un classement des 100 premiers décideurs économiques africains de moins de 40 ans.

Pour sa 4eme édition l’Algérie est fortement représentée par six lauréats appelés à jouer un rôle important dans le développement de l’Afrique dans un avenir proche. Dirigeants d’entreprises florissantes, entrepreneurs à succès, investisseurs et porteurs de projets innovants, etc., ils incarnent le dynamisme et le renouveau de tout un continent et portent les espoirs de toute une génération. Cette année six dirigeants algériens font partie de ce prestigieux classement à savoir M. Sahbi OTHMANI directeur général de NCA-Rouiba à la quatrième place, suivie de M. SAMI AGLI , Directeur Général du groupe AGLI qui connaît l’une des plus grandes évolutions de l’histoire du classement,avec une montée en puissance de 39 places qui le propulsent à la 39éme position du classement, un nouvel arrivé marque son entrée au Choiseul Afrique, M. kamel MOULA directeur général de VENUS/SAPECO, suivi de Samir Karoum (Schneider Electric Ecostruxure Platform) à la 69eme place, de Adel BENSACI (Somemi) a la 87eme place, et de Souad Belkheir (Cosider group) a la 93eme place. Si l’Algérie et la Code d’Ivoires ont chacune représentée au nombre de six entrepreneurs, les Gabonais, les Rwandais et les Tunisiens sont au nombre de trois, et les Sénégalais, les Congolais (RDC), les Camerounais et les Mauriciens ne sont représentés que par deux entrepreneurs qui figurent dans le classement. Au Total, 32 nationalités sont représentées par des jeunes dirigeants qui font bouger les lignes, qui, par leur enthousiasme et leur dynamisme, entraînent tout un continent sur la voie du sucès et de la réussite, selon les mots de Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul