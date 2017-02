Signature d’un accord entre MLA et CNH Industrial

Réagissez

Entre le Maghreb Leasing Algérie (MLA), le leader du financement en crédit-bail, et CNH Industrial Capital en Algérie, un acteur mondial dans les biens d’équipements, un accord de partenariat privilégié est désormais né.

Cet accord, signé hier à l’hôtel El Djazair (ex-Saint Georges), entre le directeur général du directoire du MLA, Nafa Abrous, et le directeur de financement des ventes de CNH, François Millot, fera bénéficier les clients de cette société, qui est présente en Algérie à travers Iveco, New Holland, Case et Astra, d’une solution flexible et adaptée à leurs besoins.

Ces offres de financement, que MLA juge «attractives», s’adressent notamment aux véhicules utilitaires et matériels et équipements de construction, commercialisés par les marques de CNH Industrial. «MLA traverse une étape importante de la consolidation de nos acquis qui est la signature de ce partenariat exceptionnel et structurant mais pas de façade», indique fièrement Nafa Abrous qui a tenu à rappeler l’évolution de sa société depuis sa création.

MLA a mobilisé plus de 63 milliards de dinars de financements en 10 ans d’existence. Cette société a notamment contribué au développement et à la croissance de l’économie avec près de 18 000 matériels financés : Auto, Transport, BTP, médical, immobilier, équipement, et LLD. Et pour l’avenir, l’ambition du MLA devient encore plus importante, en comptant contribuer au financement les opportunités d’investissements qui se tisseront autour de la chaine de production industrielle, notamment celle de l’automobile.

En tout cas pour Nafa Abrous ce partenariat «stimule» la relance de l’activité industrielle du pays en ligne avec le modèle économique du pays, et qui est basé sur la production nationale et la création de richesses. «Notre objectif est d’accompagner le tissu de PME/PMI dans le cadre de l’installation des usines», souligne Nafa Abrous, précisant dans ce cadre que sa société compte mettre en place des «processus » de financement. «Sur 2017, nous prévoyons mobiliser 10 milliards de dinars et souhaitons dynamiser le marché financier et commercial », a-il-notamment précisé.

Pour CNH Industrial Capital le choix de MLA, comme acteur du marché local, n’est pas fortuit : « On a choisi MLA en Algérie parce que c’est un acteur compétant, fort et avec une équipe d’excellente qualité », a indiqué François Millot. « On a fait ce partenariat par ce qu’on souhaite échanger sur ce que l’on fait dans d’autres pays pour voir comment les adapter au mieux au marché algérien», a-t-il expliqué. CNH se fixe comme objectif à travers ce partenariat d’aider au développement de ses marques et d’offrir des solutions de financements concurrentielles. Grace à ce partenariat, MLA envisage aussi d’accompagner les algériens porteurs de projets dans les pays africains, via sa filiale Alios.