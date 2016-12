Sétif : L’ensemble Ibis/Novotel entre en exploitation

Réagissez

Le nouvel hôtel Ibis/Novotel de Sétif

Métamorphosant le décor de l’une des plus belles avenues de la capitale des Hauts-Plateaux, le 2e cambo (l’ensemble hôtelier Ibis/Novotel) du pays, réalisé par la SPA Sieha, appartenant au groupe Djilali Mehri, en partenariat avec le groupe français Accor, est en service.

Décalée à plusieurs reprises, l’ouverture a, le moins que l’on puisse dire, ravi une certaine clientèle. Même si la date de l’inauguration officielle n’est toujours pas fixée, l’infrastructure dédiée à une clientèle d’affaires est entrée en exploitation.

Située à une vingtaine de mètres du Park Mall (le plus grand centre commercial du pays), la 10e infrastructure de l’enseigne Accor en Algérie vient renforcer les capacités d’accueil de la wilaya, dépassant désormais une offre de plus 7000 lits. L’emplacement stratégique, le parking de 150 places, ainsi que les divers services proposés sont les autres atouts de l’établissement se positionnant comme l’espace de prédilection pour le tourisme d’affaires à Sétif. Composé de deux structures de plus de 318 chambres, le cambo est formé d’un Ibis de 120 chambres, dont 2 pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Le Novotel dispose de 118 chambres. L’infrastructure possède en outre 2 suites junior. Avec un restaurant d’une capacité de 250 couverts, un bar, une salle de fitness, une terrasse extérieure, une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes avec formules buffet, banquet, l’établissement où l’on peut organiser des fêtes, des réunions et séminaires est en mesure de répondre aux attentes de sa clientèle. Très bien étudiée, la décoration d’un concept en vogue attire l’attention du client ravi.

Ayant nécessité un investissement de plus de 3 milliards de dinars, l’ensemble hôtelier devant créer pas moins de 150 postes de travail directs est un nouvel espace pour les voyages et le tourisme d’affaires. «Avec ses nombreux atouts, l’infrastructure de Sétif peut être l’une des meilleures satisfactions du réseau Accor-Sieha en Algérie. Les services et les prix promotionnels affichés ne laissent pas indifférents nos clients qui viennent en groupe, en famille et à titre individuel», souligne le directeur général de l’infrastructure, Franck Girodolle, qui table pour 2017 sur un taux de rendement de 50%. Membre du directoire de Sieha et chargé du développement, Hamoud Benhamdine parle non seulement des nouvelles réalisations mais des projets et investissements de la société qui ambitionne de réaliser pas moins de 20 hôtels à travers les quatre coins du pays : «A l’heure actuelle, Accor-Sieha dispose en Algérie de 1066 chambres.

Avec le nouveau Novotel d’Alger d’une capacité de 255 chambres et l’extension (100 chambres) de l’Ibis nécessitant un investissement de plus de 4 milliards de dinars, nos capacités d’accueil connaîtront au premier semestre 2019 une nouvelle expansion. Il faut inclure l’Ibis Mostaganem de 150 chambres. Pour le confort de notre clientèle, tout l’espace de l’ensemble hôtelier de Constantine sera prochainement réhabilité.» Notre interlocuteur précise qu’une piscine est prévue au Novotel de Sétif. Située à 7 km de l’aéroport international 8 Mai 1945 qui devra bénéficier de nouvelles dessertes, cette acquisition boostera à coup sûr le parc hôtelier de la capitale des hauts-Plateaux dont le secteur vise désormais le haut de gamme.