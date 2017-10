Selon le FMI : Un Brexit sans accord est «inimaginable»

Réagissez

La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a déclaré jeudi à Washington que l’hypothèse d’un Brexit sans accord était «inimaginable», appelant Bruxelles et Londres à réduire les incertitudes sur cet accord.

«Je ne peux pas imaginer que cela puisse se produire», a déclaré Mme Lagarde lors d’une conférence de presse tenue en marge des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. La directrice générale du FMI a expliqué qu’en cas d’absence d’accord ce sont tous les aéroports et compagnies aériennes qui vont être affectés. Contrairement à d’autres activités, les règles de l’organisation mondiale ne s’appliquent pas au transport aérien si aucun accord n’est trouvé avant 2019, a-t-elle précisé. Le Royaume-Uni sera dans l’obligation de renégocier tous le accords bilatéraux qu’il avait conclus avec le reste du monde.

Mme Lagarde a déclaré que toute décision sur cet accord devrait prendre en considération le facteur humain appelant les dirigeants européens et britanniques à préserver l’intérêt des Britanniques et des ressortissants européens résidant au Royaume-Uni. Les négociations entre Londres et Bruxelles sur une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) sont à leur cinquième session mais progressent lentement, alors que le divorce est prévu pour mars 2019.

Mercredi, le ministre britannique, Philip Hammond, a affirmé que le gouvernement se préparait à toutes les possibilités, y compris un Brexit sans accord mais a rejeté l’idée de débloquer une enveloppe financière dans l’immédiat pour préparer une sortie sèche de l’UE.