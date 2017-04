Réagissez

Le contentieux entre Total et Sonatrach serait réglé, selon le quotidien français Le Monde, suite à la décision du groupe français d’abandonner la demande d’arbitrage qu’il avait entamée pour contester «la taxe sur les profits exceptionnels».

Total réclamait, comme le rappelle Le Monde, un dédommagement de plusieurs centaines de millions d’euros, mais Sonatrach a très vite riposté et accusé Total de ne pas avoir respecté ses engagements concernant le développement du gisement d’Ahnet, et saisi elle aussi le tribunal arbitral de Genève.

Sonatrach avait eu, par ailleurs, gain de cause dans un arbitrage l’opposant aux sociétés Repsol Exploracion Argelia S. A., Samsung C&T Corporation et SK Innovation Co Ltd. Le Tribunal avait, en effet, validé les arguments de Sonatrach concernant le partage de production et rejeté en intégralité la de-mande des sociétés, concernant la taxe sur les profits exceptionnels (TPE).

Côté français, comme le souligne le quotidien, le PDG de Total a décidé de chercher un règlement à l’amiable en sollicitant le Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal. Le rapprochement entre les deux compagnies a été facilité ensuite au plan politique, lors de la visite du Premier ministre français Bernard Cazeneuve en Algérie, et a donné lieu à un accord global.

Selon cet accord, les deux groupes renoncent aux actions en justice qu’ils avaient engagées, et Total va continuer à exploiter son seul gisement algérien en service, celui de Tin Fouyé Tabankort, au-delà du contrat actuel, qui s’arrête en 2019. Un nouveau cadre a aussi été négocié pour la mise en exploitation, mi-2018, du gisement de gaz de Timimoun. Un nouveau projet dans l’amont pétrolier, dont la teneur exacte n’a pas été dévoilée, serait par ailleurs en préparation, selon le journal français Le Monde.