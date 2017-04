Réagissez

L’entreprise de consulting de droit algérien Sciquom compte renforcer sa présence en Algérie à travers l’ouverture de nouvelles filiales à Annaba, Hassi Messaoud et Oran, a annoncé hier à Alger son PDG, Ammar Hadj Messaoud, dans une déclaration à El Watan.

«Entre 2017 et 2018, on sera implanté dans les trois villes algériennes. On s’est dit qu’il fallait passer à la vitesse supérieure», a révélé M. Hadj Messaoud à l’occasion de la célébration du 15e anniversaire de la création de la société, en 2002.

L’entreprise, qui active à travers des services de conseil et de formation aux entreprises, compte également s’implanter en Tunisie et consolider sa présence au Maroc, où elle dispose déjà d’une filiale à Casablanca. Considéré comme le pionnier en excellence opérationnelle, Sciquom offre à ses clients une gamme de services variés, combinant trois démarches managériales qui sont la Théorie des contraintes (TOC), le Lean Management et le Six Sigma. «On n’a aucun concurrent en Algérie.

On n’est pas mû par les mêmes philosophies de management que les autres sociétés. En plus, ce que nous apportons, c'est une pensée systémique, une conviction où l’on fait de l’intégration des aspects humains, organisationnels et techniques. Nous sommes l’unique entreprise qui fait réellement de l’intelligence économique saine, c’est-à-dire l’intégration de l’humain et de l’outil dans le process», a expliqué le patron de l’entreprise. Et d’ajouter : «Etant donné l’état actuel de l’économie algérienne, les entreprises n’ont trouvé leur salut que dans nos services simplement pour améliorer leur compétitivité à moindre coût. Nous n’avons pas abondé dans un esprit mercantiliste, mais on s’est inscrit plutôt dans une logique de rééducation du marché, parce qu’on savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Donc, on a maintenu le cap.» L’entreprise de consulting, qui s’appuie sur son institut de développement entrepreneurial et de formation pour la compétitivité des entreprises (Ideeforce), prévoit également de créer un incubateur ainsi qu'un centre de développement humain.

«Nous prévoyons à court terme des partenariats forts avec les meilleures écoles algériennes et les universités en rapport avec notre corps de métier (…). Nous voulons être le vivier de compétences des entreprises algériennes et le partenaire des secteurs public et privé», a estimé, pour sa part, Souad Larbaoui, directrice générale déléguée de la société.