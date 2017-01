Réagissez

La 15e édition du Salon international de l’agroalimentaire en Algérie ( Djazagro) se déroulera du 10 au 13 avril prochain au Palais des expositions de la Safex, à Alger, a annoncé hier Oliva Mila, la nouvelle directrice des Salons Djazagro chez Comexposium, un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements.

Pour cette année, 740 exposants, exclusivement des fabricants issus de 30 pays dont le France, l’Allemagne, la Chine et la Turquie, sont attendus à ce rendez-vous de référence en Algérie avec une offre internationale répartie sur cinq secteurs : process et conditionnement, boulangerie-pâtisserie, produits alimentaires et boissons, ingrédients et arômes, restauration. Les entreprises algériennes, plus d’une centaine, occuperont 20% de la surface réservée à ce Salon qui poursuit son développement avec l’ouverture d’un nouveau hall pour son 15e anniversaire.

«Environ 85% de la surface d’exposition est déjà réservée. Notre ambition est de devenir le Salon de référence des filières agroalimentaires en Afrique», a fait savoir la directrice du Salon Djazagro lors d’une conférence de presse organisée à Alger. Devenu la référence événementielle de l’agroalimentaire en Algérie depuis 2003, le Salon s’est aussi allié à la force du réseau Promosalons en Afrique pour étendre l’influence du Salon au-delà des frontières de l’Algérie, en attirant des délégations d’acheteurs et d’institutionnels du Maghreb, mais également d’Afrique sub-saharienne.

Pour cette édition, les organisateurs misent sur la présence de plus 22 000 visiteurs professionnels, en quête de savoir-faire, de machines et de partenariats. Outre des rencontres professionnelles (B2B) et des cycles de formation, les organisateurs ont prévu diverses animations dont «la Boulangerie de demain» et la remise du «trophée d’excellence El Djazaïr Teedj», une compétition des professionnels des métiers de bouche en Algérie.