Saidal : Hausse de la production et des bénéfices

un laboratoire de Saidal

La hausse de la production et du chiffre d'affaire ont permis à Saidal d'engranger un bénéfice brut de 1,54 milliard DA au 1er juin 2016 contre 1,05 milliard DA un an plus tôt, soit une hausse de 46,1%.

Le groupe pharmaceutique Saidal a enregistré une nette hausse de sa production et de son bénéfice durant le premier semestre 2016, indique le rapport du conseil d'administration de cette société.



Le montant de la production réalisée à fin juin 2016 par cette société publique d'industrie pharmaceutique a atteint 5,34 milliards DA contre 4,32 milliards DA à fin juin 2015, soit une hausse annuelle de 24%. Cet accroissement de la production s'explique essentiellement par "une grande disponibilité des matières premières", souligne ce groupe.



Concernant le chiffre d'affaire cumulé réalisé au 1er semestre 2016, il a grimpé à près de 5,8 milliards DA contre près de 5,2 milliards DA à fin juin 2015, en hausse de 12%. L'augmentation du chiffre d'affaire a été générée par la mise en place d'équipes de travail en continu au niveau notamment du site d'El Harrach et de Gué de Constantine, ainsi que par la formalisation de nouvelles conventions-clients, explique la même source.



L'octroi de mesures commerciales en la forme de ristournes aux clients et l'engagement par Saidal d'actions de promotion et de distribution des produits de la filiale Somedial ont également favorisé le relèvement du chiffre d'affaires.



Pour rappel, Somedial, qui est une société en partenariat entre Saidal, le Groupe pharmaceutique européen (GPE) et Finalep, dispose de trois départements spécialisés dans la fabrication, respectivement, des produits hormonaux, des liquides (sirops et solutions buvables) et des formes sèches (gélules et comprimés).



Par ailleurs, l'activité boursière de l'entreprise s'est caractérisée par une amélioration de 9,4% du cours du titre Saidal passant à 640 DA l'action à fin juin 2016 contre 585 DA à fin juin 2015.