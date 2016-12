Saïd Benikene nommé directeur exécutif du groupe cevital

Réagissez

Le groupe Cevital a annoncé, dans un communiqué rendu public hier, la nomination de Saïd Benikene au poste de directeur exécutif.

«Il pilotera l’ensemble des pôles du groupe Cevital aussi bien en Algérie qu’à l’international et les fonctions transverses. Il aura toute latitude pour faire évoluer les structures de management en intégrant de nouvelles compétences et de nouveaux talents, internes et externes, afin de mettre en œuvre les objectifs et orientations stratégiques du groupe», lit-on dans ce communiqué, qui précise que le nouveau directeur exécutif prendra officiellement ses fonctions à partir du 4 janvier 2017.

«Je suis très heureux d’annoncer la nomination de Saïd Benikene (…). Il possède une longue expérience des enjeux industriels et de la transformation de grands groupes diversifiés qu’il a d’ores et déjà exercé dans l’accompagnement des acquisitions de Cevital à l’international. Le groupe écrit une nouvelle page de son histoire à la faveur de la forte croissance de ses activités historiques, de sa diversification et de son internationalisation», a déclaré Issad Rebrab, président du conseil d’administration du groupe.

Saïd Benikene, selon la même source, est diplômé de l’école française Reims Mangement School. «Il était jusqu’alors associé au sein du cabinet PwC. Il était en charge du développement des activités Advisory de PwC en Algérie, spécialisé en amélioration de la performance et en transactions pour des clients algériens et internationaux», indique encore le groupe.