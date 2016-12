Richesse : comment cette chronique raconte depuis douze ans une carence algérienne définitive

Réagissez

En cette fin d’année 2016, cette chronique économique boucle sa 12e année dans El Watan. C’est au-delà d’un grand cycle de conjoncture. La trajectoire de l’économie peut donner l’impression que l’analyse ne se renouvelle pas. Erreur. Il y a, depuis douze ans, un grand continuum et une grande rupture. La rupture ? Elle est quantifiable. Le volume annuel des investissements publics a triplé entre 2005 et 2014.

Cela change un pays. Logements, aménagements urbains, autoroutes, routes, aérogares, métro, tramways, trains, bâtiments publics, l’Algérie s’est achetée une spectaculaire mise à niveau de son standard d’infrastructures.

Elle est visuellement très différente de ce qu’elle était il y a douze ans. Le continuum ? Cela ne fait toujours pas une nouvelle économie. Même structure sectorielle du PIB. Spécialisation matière première et insertion primaire dans l’économie mondiale.

Cela donne finalement une économie assez ancienne dans un décor nouveau. Fait d’échangeurs autoroutiers vertigineux, de centre de conférence international rutilant, de Grande Mosquée hors normes, et de nouveaux boulevards grandiloquents.

Cette chronique a, pendant 12 ans, insisté sur la persistance dangereuse du continuum. Au risque de lasser lecteurs et décideurs. Tout ce qui ne crée pas une économie est factice. 4000 milliards de dinars de budget d’équipement (2014) peuvent ne rien faire naître qui soit économiquement durable. Au sens d’une activité quelque peu soutenable en condition de marché. Ce prêche constant pour la conversion de l’investissement public en ondes de croissance économique durable a été rattrapé par la conjoncture. La dépense d’équipements baisse depuis deux ans et l’économie qu’elle était supposée faire naître n’est pas au rendez-vous. Incapable de générer et d’ajuster une offre nouvelle de biens et surtout de services à une demande solvable pourtant en pleine expansion. Pourquoi ?



Pourquoi donc la gouvernance politique n’a pas réussi à créer une économie en dépensant plusieurs dizaines de milliers de milliards de dinars depuis au moins ces douze dernières années, l’âge du pétrole cher, et de cette chronique ? Beaucoup de raisons. Une illustration par l’actualité la plus récente. Après-midi du jeudi 22 décembre. Début de week-end de début de vacances. Un marché potentiel de plusieurs dizaines de millions de dinars en une seule soirée à Alger.

Potentiel, non effectif. Nous parlons ici de l’économie du temps libre, du tourisme et des loisirs. Celle qui a connu la plus forte croissance dans l’économie mondiale depuis vingt ans. A Alger, un événement sportif avait le potentiel de polariser, jeudi dernier, un très fort chiffre d’affaires. Pour la dernière journée de la phase aller du championnat d’Algérie de football, le MCA voulait recevoir l’USMBA au stade du 5 Juillet.

Dans le programme de début de saison, le match était prévu à Omar Hamadi de Bologhine. 8000 spectateurs au mieux contre 60 000 assurés dans le grand stade à 500 DA le billet. C’était avant cette conjoncture «heureuse» qui a fait du MCA le leader du championnat et a offert à ses dizaines de milliers de supporters l’opportunité de célébrer le titre honorifique de champion d’hiver. Pas de réponse de l’office du complexe olympique. Un office public qui vit pour l’essentiel sur l’argent public.

Conséquence : pas de soirée «champagne» pour les Verde Leone et autres ultras du MCA, renvoyés dans le vieillot cloaque de Bologhine. Et pas de revenus pour l’OCO, pour les clubs, et pour le marché du spectacle.

Le stade du 5 Juillet est une dépense budgétaire constante qui refuse de devenir une économie. La faute à l’approche sécuritaire de l’espace public. Pas de grand rassemblement de jeunes si possible. Tant pis si la frustration de ne pas vivre un grand divertissement provoque un ressentiment politiquement contre-productif pour le gouvernement. Prêt à payer le déficit de l’OCO plutôt que de promouvoir le marché du spectacle sportif. Toujours le jeudi du début des vacances, le cinéma Cosmos à Riad El Feth a déprogrammé, seul et sans prévenir, la projection d’un blockbuster hollywoodien en affiche mondiale en ce moment. L’occasion de rappeler que la distribution des films devenue anecdotique en Algérie s’est complètement «déprofessionalisée», marqueur de la disparition de cette économie du spectacle.

Mais le plus illustratif est dans le sort de Riad El Feth, premier grand Mall au Maghreb, de l’Algérie triomphante du pétrole cher d’un autre cycle économique. Celui du début des années Chadli.

Lorsque les cinéphiles éconduits du cinéma Cosmos cherchent une activité de substitution dans cet immense «centre des arts», ils rencontrent le continuum des années Bouteflika. C’est-à-dire le vide de l’offre de services nouveaux. Le néant économique.

Partout dans le monde, dans une économie au PIB supérieur à 200 milliards de dollars et le revenu par habitant supérieur à 5000 dollars, la première soirée du premier week-end des vacances d’hiver est un feu d’artifice de l’économie de service et du temps libre. En Algérie, le gouvernement sécuritaire et archaïque préfère le couvre-feu économique. Ces deux illustrations sont largement transposables à toute la philosophie économique algérienne des douze dernières années.



Les grands équipements achetés durant les 12 dernières années risquent bien de devenir le stade du 5 juillet et l’office de Riadh El Feth dans dix ans. Du béton sans valeur ajoutée de marché. Tout indique que cela en prend le chemin. Et cette chronique dédaigne les mauvais augures. Les ressorts d’une économie en contexte capitaliste sont les même depuis trois siècles.

La dépense publique, l’investissement privé. L’extension géographique du marché en est un troisième. L’Algérie capitaliste marche sur un pied. Elle dépense en actifs physiques l’argent du pétrole et ne laisse pas les acteurs privés en faire un actif de marché. Ce n’est pas vrai uniquement pour l’économie des services. Les 70 bateaux de la CNAN d’il y a 30 ans sont devenus 7.

Le pavillon national a été dissous. Mais l’activité du transport maritime est toujours fermée au capital privé national. Conséquence, elle est monopolisée par les grands armateurs mondiaux.