Rhinotenders.com est une plate-forme de mise en relation d’entreprises gérée par Medialabs contact, agence de communication digitale, travaillant dans le secteur de l’information pour encourager les entreprises à faire de leur vision web et mobile un moteur-clé de réussite.

Contacté, Saïd Hamdani, manager associé, a déclaré : «L’objectif premier dans la réalisation de la plateforme est d’aider les entreprises à trouver plus facilement des fournisseurs qualifiés en exprimant leurs besoins d’achat sur une plateforme en ligne. Inversement, nous voulons aider les entreprises à trouver des marchés, des débouchés pour leurs produits et services et des clients. Notamment les petites entreprises qui ont des produits et services de qualité, mais n’ont pas les moyens de faire de la prospection commerciale.» De là est apparu le besoin de créer une plateforme regroupant ces acteurs, d’une part les entreprises acheteuses, et d’autre part les fournisseurs.

Le tout d’une manière automatisée et sécurisée en utilisant les nouvelles technologies de l’information. «Nous traitons aussi les informations relatives aux marchés publiques (appels d’offres, résultats) pour donner un maximum d’opportunités commerciales et d’informations utiles, concernant l’environnement économique, à nos membres. Nous donnons ainsi un ensemble d’outils de publication pour la gestion des achats des entreprises et organismes», ajoute-t-il.

Actuellement, 400 entreprises sont inscrites sur le site, avec une cinquantaine de comptes premium. Rhinotenders.com a beaucoup d’entreprises de BTP, comme Amenhyd, Travomed, TREVI SPA, dans l’agroalimentaire : ABC Pepsi et le groupe ENPC dans la production plastique. Il faut savoir que ce genre de plateforme permet de diminuer les coûts d’achat des entreprises par une mise en concurrence des fournisseurs, elle permet aussi de trouver des partenaires, des clients et des fournisseurs beaucoup plus facilement, à travers une plate-forme en ligne.

C’est aussi un outil marketing pour présenter son entreprise, ses produits et services et toucher directement ses clients potentiels. «Nous offrons une vitrine dédiée pour chaque entreprise qui s’inscrit gratuitement. Nous souhaitons que notre plate-forme aide les start-ups et petites PME à faire valoir leurs produits et services en proposant leurs offres aux grandes entreprises et organismes, le tout d’une manière rapide et digitale. Ils n’ont en général pas les moyens de démarcher et de prospecter d’une manière efficace», conclut Saïd Hamdani.