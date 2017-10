Réagissez

Les cours du pétrole poursuivent leur tendance haussière et dépassent désormais la barre des 60 dollars, après une hausse de près de 30% depuis le mois de juin dernier.

La remontée du prix de l’or noir s’explique par plusieurs facteurs, notamment la croissance solide aux Etats-Unis et d’une stabilisation du nombre de puits actifs dans le pays. «Avec une croissance aussi élevée aux Etats-Unis et dans le monde et avec une offre de pétrole américaine qui se resserre, la situation est très favorable pour le prix du pétrole», a souligné Phil Flynn de Price Futures Group, cité par l’agence AFP.

Selon une première estimation publiée vendredi, la croissance américaine au troisième trimestre s’est établie à 3%, bien au-dessus des prévisions des analystes.

En outre, le nombre des puits de pétrole actifs aux Etats-Unis, donnée publiée chaque semaine par l’entreprise américaine Baker Hughes, a progressé d’un puits, s’inscrivant en très petite hausse après trois semaines de baisse consécutives. «C’est la confirmation que le nombre de puits de pétrole va se stabiliser, s’il ne continue pas à baisser. Ce chiffre envoie un message de stabilisation de la production américaine», a estimé Phil Flynn.

La hausse des prix, qui ont presque doublé entre janvier 2016 et septembre 2017, a aussi été dopée par le soutien de l’Arabie Saoudite et de la Russie à une prolongation de 9 mois de l’accord d’encadrement de la production. D’ailleurs, les investisseurs ont salué les efforts de rééquilibrage de l’offre mondiale de pétrole après les propos du prince saoudien Mohammed Ben Salmane en faveur d’un renouvellement de l’accord de réduction pétrolière, liant les pays producteurs de brut. Le président russe, Vladimir Poutine, avait auparavant exprimé une position similaire.

Le secrétaire général de l’Opep, Mohammed Barkindo, a déclaré vendredi à Reuters que l’Arabie Saoudite et la Russie s’étaient toutes les deux prononcées pour une prolongation de 9 mois de l’accord de plafonnement de la production mondiale de pétrole. «L’Opep salue les indications claires fournies par le prince héritier d’Arabie Saoudite sur la nécessité de parvenir à un marché pétrolier stable et de le soutenir au-delà du premier trimestre 2018», s’est félicité Mohammed Barkindo.

Avec la déclaration du président Poutine, «cela dissipe le brouillard sur la route menant à Vienne le 30 novembre», a-t-il ajouté. L’Opep et 10 autres pays, dont la Russie, se sont entendus, depuis le 1er janvier dernier, pour réduire leur production globale de 1,8 million de barils par jour. Cet accord, qui a été respecté par la plupart des pays, est censé expirer en mars prochain. L’Opep devrait discuter de l’avenir de son accord de limitation de production avec ses partenaires lors d’une réunion, fin novembre, à Vienne.

A noter que les marchés semblaient également opter pour une lecture positive des données hebdomadaires du ministère américain de l’Energie (DoE), publiées mercredi. «Les réserves d’essence des Etats-Unis ont reculé plus que prévu, après quatre semaines de hausse. Les stocks sont désormais moins élevés qu’en 2015 et en 2016 à la même période. En revanche, les réserves de brut augmentent et la production rebondit très vite, après avoir été perturbée par les ouragans cet été», indiquaient des analystes de Capital Economics.