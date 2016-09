Réagissez

Peu de thèmes en économie induiraient autant d’accord que les différents aspects pertinents à la création d’entreprises. En effet, ce sont des milliers de petites entreprises créées aujourd’hui qui vont devenir les géants de l’innovation et de l’emploi de demain. Dans les pays développés, les entreprises récemment créées fournissent plus de nouveaux emplois que celles qui existent déjà. Le dynamisme, l’emploi et l’innovation sont surtout le fait de nouvelles entreprises, surtout si l’on considérait les filiales créées par les organisations existantes comme entités nouvelles.

Pour cela, les décideurs doivent scruter le champ des nouvelles créations, ajuster les différentes politiques afférentes afin de conserver un dynamisme compatible avec les objectifs macroéconomiques de croissance. Dans ce domaine, quelques données internationales permettent des comparaisons. Bien que chaque pays ait un environnement différent qui ne peut s’y prêter uniquement aux transferts d’expériences, ces dernières demeurent précieuses pour améliorer les performances dans ce champ des politiques économiques.

Quelques éléments du réel

Les experts débattent de nombreux sujets pertinents dans le domaine de l’entrepreneurship. Surtout ceux qui ont une corrélation directe avec les mécanismes d’encouragement et de développement de la culture entrepreneuriale et de la prise de risque. Beaucoup de thématiques orbitent autour de la préoccupation essentielle : les aspects historiques et culturels qui influent sur le degré d’entreneurship, les prédispositions, les facteurs incitatifs et le reste. Il est difficile de trouver un consensus autour de ces nombreuses questions d’importance même si quelques pratiques s’érigent de plus en plus comme des activités incontournables.

Par exemple, même si les prédispositions à l’entrepreneurship peuvent jouer un rôle important dans la dynamique de création d’entreprises, une formation de bon niveau améliore tant la qualité que la quantité des entrepreneurs d’un pays. De nombreuses expériences le prouvent. Il y a alors des externalités positives à y intégrer l’entrepreneurship dans les différents cursus scolaires et universitaires. Mais la forme et les contenus doivent correspondre aux objectifs économiques et justifier la mobilisation des ressources.

Une ingénierie pédagogique de haut niveau est requise. La plupart des pays en voie de développement gagneraient à coopérer étroitement avec les pays disposant d’une expérience positive dans ce domaine. Ce serait l’un des axes les plus importants à considérer dans les programmes de coopération. Il est important d’évaluer périodiquement ces dispositifs par rapport aux objectifs retenus et aux meilleures performances au niveau international.

Souvent, c’est l’insuffisance d’évaluation des dispositifs publics qui ne permet pas de progresser suffisamment. Malgré la diversité des cas et des insuffisances des outils statistiques nationaux, scruter les tendances dans de nombreux pays permet de dégager des grandes orientations et des principes généraux. La banque mondiale publie des données sur les créations de SARL dans de nombreux pays et essaye de les standardiser.

On y trouve le nombre de SARL créées par 1000 personnes en âge de travailler (la population active). On vérifie donc l’engouement des agents économiques en âge d’être performants quant à la création d’entreprises. Cet instrument n’est qu’un outil parmi de nombreux autres que les autorités responsables peuvent créer pour orienter leurs politiques économiques. Il est important de se comparer par rapport à une moyenne, à des pays émergents ou aux meilleurs dans ce domaine.

Quelque données et orientations

D’abord il est intéressant de comparer les pays du Maghreb entre eux. Leur historique est différent et expliquerait quelques diversités de perspectives. L’Algérie, qui était le pays le plus étatisé et celui qui a durant les trois premières décennies de son indépendance le plus marginalisé le secteur privé, pourrait trouver plus de difficultés à promouvoir l’entrepreneurship.

En effet, en 2014, l’Algérie enregistrait 15 574 créations de SARL, alors qu’elle n’en réussissait en 2004 que 11 268, soit une progression de 38% en dix ans. La Tunisie est passée de 4680 à 12 691 durant la même période, soit une progression de 170%. Le Maroc fait mieux avec un passage de 9852 à 34 658, soit un accroissement de 250%. La première leçon que l’on puisse tirer est que l’entrepreneurship n’est pas seulement une question de mobilisation de ressources.

C’est toute une ingénierie globale à architecturer pour obtenir des résultats probants. Le Doing Business serait un indicateur qui pourrait aider dans certains aspects le domaine de la création d’entreprises. En effet, on note une certaine relation entre le Doing Business et le degré d’entrepreneurship. En 2014, l’Algérie se classait à la 164e place, le Maroc à la 75e et la Tunisie 74e place. Le pays qui a fait le plus de progrès au monde dans l’amélioration du Doing Business -la Géorgie- a accru de 430% la création d’entreprises durant la même période.

Malgré des améliorations notables dans le domaine de la création d’entreprises -Même l’Algérie s’est moyennement améliorée- la comparaison avec de nombreux pays nous incite à améliorer davantage le climat des affaires et faire beaucoup mieux que les performances actuelles. En effet, si on comparaît les données par 1000 personnes, on apprécie le décalage qu’il y a entre certains pays. A commencer par les pays maghrébins. En 2014, chaque 1000 personnes en âge de travailler créent 0,6 entreprise par an en Algérie, 1,5 au Maroc et 1,6 en Tunisie. Le parcours historique des différents pays recèle encore des impacts importants sur les modes de fonctionnement des institutions.

Le plus souvent, ce sont des instances administratives et économiques intermédiaires qui ont le plus de mal à s’adapter aux nouvelles priorités. L’Etat peut mobiliser d’énormes ressources pour la création d’entreprises mais la logistique institutionnelle ne suit pas. De nombreux pays arrivent à avoir des performances enviables. En Malaisie, chaque 1000 personnes en âge de travailler créent 2,37 entreprises, en Géorgie 5,65 et au Botswana 13,11. On voit bien que les pays du Maghreb font de sérieux efforts mais restent très en deçà des performances des bons pays.

De nombreux aspects sont à considérer pour obtenir des performances nettement meilleures. Les pays du Maghreb sont à culture communautaire. La solidarité familiale et sociale restreint le processus de prise de risque. Il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine de l’éducation pour améliorer cet état de fait. Les institutions doivent faire évoluer l’image et les pratiques d’entreprenariat. La prise en charge se manifesterait dans les manuels scolaires pour lesquels on fera participer les spécialistes de la question.

Par ailleurs, la généralisation des incubateurs et des pépinières (articulés avec les banques et les grands groupes) permettra d’orienter plus de jeunes diplômés des universités et de la formation professionnelle vers le développement de ces entités. L’efficacité institutionnelle est à améliorer également. Nous devons gagner des points encore dans le Doing Business mais surtout faire évoluer les pratiques administratives : passer d’une gestion par les tâches au new public administration. Il nous faut aussi orienter les programmes de coopération internationale afin de bénéficier des meilleures méthodes disponibles. On ira vers la mobilisation de plus de ressources mais gérées avec une plus grande transparence et efficacité.