Réflexion autour de l’entreprise : Le virage numérique, catalyseur du changement

Réagissez

Le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) organise le 14 mai au Sofitel Alger une matinée consacrée au Virage numérique de l’entreprise, avec le soutien de la Délégation de l’Union européenne.

Un message sera mis en évidence : l’important dans la transformation numérique, ce n’est pas la technologie, c’est la culture. Dans une note introductive, il est mentionné : «La révolution numérique bouscule l’ordre économique actuel : les trois plus grandes capitalisations boursières mondiales (Google, Apple, Microsoft) ne vendent principalement que des produits non physiques.

De nouveaux intervenants défient des acteurs établis dans des industries traditionnelles. Comme Tesla, un constructeur automobile né il y a moins de 15 ans, qui vaut maintenant plus que Renault et Peugeot.» Cette révolution numérique pousse les entreprises à repenser leurs opérations en exploitant les données et les outils technologiques. Elle les pousse également à réinventer la nature même de leurs produits.

Aucune entreprise, aucun pays ne sont épargnés.

D’ailleurs, les pays et les entreprises ayant un retard technologique peuvent bénéficier des nouvelles technologies pour aller plus vite sans avoir à entreprendre de coûteux projets de transformation des anciennes technologies. L’Algérie pourrait saisir cette révolution numérique pour repenser son modèle de développement économique. Cet événement propose un échange sur l’impact de la révolution numérique sur l’Algérie et ses entreprises.

Les questions à aborder seront les suivantes : les grandes tendances qui dessinent le monde numérique de demain et big data, intelligence artificielle, internet des objets, cloud, supra-connectivité, et robotique et les défis et les opportunités des entreprises dans ce nouveau monde. «L’innovation est une situation qu’on choisit parce qu’on a une passion brûlante pour quelque chose», disait le visionnaire Steve Jobs.

C’est avec cet état d’esprit que l’Algérie devra amorcer sa mutation vers le nouveau modèle de croissance économique. La transformation digitale des entreprises bouleverse l’économie et se révèle une priorité stratégique pour beaucoup de décideurs. Pourtant sa dimension organisationnelle, culturelle et managériale reste encore mal comprise et sous-estimée en Algérie face aux enjeux technologiques.

Or, comme dans toute révolution technologique, la technologie en elle-même importe moins que la prise de conscience d’un changement de paradigme, amenant l’entreprise à remettre en question son modèle économique, son organisation, ses processus, ses compétences et son management.