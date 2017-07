Réagissez

Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a décidé de relever de ses fonctions le chef du projet chargé de la rénovation de la raffinerie pétrolière de Sidi R’cine (Alger), a rapporté hier l’APS citant une source proche du ministère de l’Energie.

«Suite au mécontentement du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, quant au grand retard pris dans la réalisation de la raffinerie d’Alger, qui est un ouvrage stratégique pour l’Algérie, le PDG de Sonatrach a décidé de relever de ses fonctions le chef du projet chargé de la rénovation de cette raffinerie», précise la même source.

Pour rappel, le contrat de réhabilitation de la raffinerie d’Alger, dont le délai de réalisation avait été fixé à 21 mois, avait été conclu en 2010. Une fois remise en service, cette raffinerie devrait voir sa capacité de production en gasoil passer de 737 000 tonnes/an à 1,18 million de tonnes/an, ainsi qu’un doublement de la capacité de production de l’essence super avec une hausse conséquente des capacités de stockage de carburants. Les capacités globales de raffinage de l’Algérie devront être portées à 45 millions de tonnes/an à l’horizon 2021 au plus tard, et ce, à la faveur de la réalisation de raffineries à Hassi Messaoud, Tiaret, Arzew et Biskra, ainsi que de la réhabilitation de la raffinerie d’Alger.