Le conseil d’administration de la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a procédé, hier, à l’installation officielle de Rachid Nadil en qualité de Pdg de Naftal, a indiqué un communiqué de cette entreprise publique. La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du président du Holding Sonatrach valorisation des hydrocarbures (SVH Sonatrach), Youcef Saci ; du secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie, Hamou Touahria ; du secrétaire général du Syndicat national de Naftal, Lazhar Adjroud ; ainsi que des cadres dirigeants de l’entreprise. Pour rappel, M. Nadil avait été nommé en mai dernier directeur général par intérim de Naftal, en remplacement de Hocine Rizou. M. Nadil, qui avait occupé auparavant le poste de directeur exécutif finances au sein de Naftal, est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en finances, économie et droit du rectorat d’Aix-en-Provence (France). Il est marié et père de cinq enfants.