Quid du marché immobilier ?

Aujourd’hui en pleine crise, le secteur de l’immobilier a souvent été cité comme l’une des niches fiscales les moins exploitées par les pouvoirs publics. Le PLF 2017 a tenté d’y remédier.

«Le marché immobilier a toujours été un refuge pour le placement d’argent, mais il y a eu une loi pour bancariser l’argent de l’informel, ce qui a considérablement freiné la tendance. Aujourd’hui au lieu d’aller vers l’immobilier, les gens achètent des devises», relativise Karim Aouidete, président de la Fédération nationale des agences immobilières (FNAI). Le projet de loi supprime l’exonération d’impôts sur les revenus provenant de la location de logement collectif dont la superficie ne dépasse pas 80 m2. Les auteurs du texte reconnaissent, en effet, que le marché de la location immobilière constitue un gisement fiscal porteur pour le Trésor public. Mais cette mesure ne sera pas sans incidence sur le marché, selon le représentant de la FNAI. «ça va augmenter encore les prix de la location et perturber le marché, car il y a aussi la loi 08-15 sur l’achèvement des travaux qui a compliqué l’acte de louer.

Ce qui nous inquiète, c’est que les transactions se fassent dorénavant dans l’informel, sans papier. L’Etat ne pourra pas contrôler et donc ne bénéficiera pas de cette mesure.» Le projet 2017 institue également une incessibilité de 2 ans pour les bénéficiaires de logements AADL ayant payé par anticipation la totalité du prix du logement. Accroissement des liquidités pour le Trésor public, diminution du volume des bonifications des taux d’intérêt supportées par l’Etat et facilitation de l’accès à la propriété sont les raisons à l’origine de cette mesure invoquée par les auteurs du texte. «C’est une bonne chose, car cela fait déjà 15 ans que les premiers bénéficiaires ont disposé de ces logements et sont restés bloqués. Certains veulent changer. Mais il faut qu’on nous explique si les deux ans sont comptabilisés à partir de la prise de possession ou bien à partir du solde de l’appartement», s’interroge Karim Aouidete. Enfin, le texte propose d’augmenter les tarifs de la taxe sur les permis de construire et certificats de conformité.

«Certes, on ne pourra pas contester la hausse. On a compris que l’Etat a besoin d’argent, mais est-ce que l’administration suivra. Si je dois payer plus qu’avant, est-ce que cela me garantit que j’aurais mon permis de construire en 24 heures et pas en 2 ans», affirme le représentant de la FNAI.