L’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit a pour objet d’insérer dans la loi sur la monnaie et le crédit un article 45 bis qui stipule : «Nonobstant toute disposition contraire, la Banque d’Algérie procède, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, à titre exceptionnel et durant une période de cinq années, à l’achat directement auprès du Trésor de titres émis par celui-ci…»

Deux remarques ressortent de la lecture de cet article :

- il est évident que s’il a fallu amender la loi sur la monnaie et le crédit pour permettre l’achat par la Banque d’Algérie de titres émis par le Trésor, c’est que la loi ne l’autorisait pas auparavant. Bien au contraire, les dispositions de l’article 45, qui n’est pas modifié contrairement à ce qu’ont avancé certains experts, ne permettent en aucun cas que les opérations d’achat et de vente de titres ou effets sur le marché monétaire soient traitées au profit du Trésor. C’est pourquoi les rédacteurs de l’article 45 bis ont pris le soin de préciser que c’est «nonobstant toute disposition contraire» que la Banque d’Algérie procède à l’achat directement de titres du Trésor». Les achats directs s’entendent comme les achats sur le marché primaire de titres émis par leur Trésor. Mais pourquoi la loi n’autorisait pas la Banque d’Algérie à acheter directement des titres du Trésor ? C’est justement pour ne pas encourager le Trésor à financer le déficit budgétaire par recours à la Banque d’Algérie, sans conditions d’engager des réformes structurelles comme le propose le gouvernement, et conduire ainsi à des risques d’inflation.

C’est ce qui est prévu par les traités de l’Union européenne qui interdisent notamment l’acquisition directe par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de dette des Etats membres ou organismes publics. La Banque centrale européenne a eu recours au mécanisme de financement non conventionnel par des achats de bons du Trésor sur le marché secondaire.

Par contre, la fédérale réserve (la Fed), la Banque centrale américaine, peut acheter des bons du Trésor sur le marché primaire.

- Alors que tous les articles de la loi sur la monnaie et le crédit, lorsqu’il s’agit d’interventions, indiquent que la Banque d’Algérie «peut intervenir sur le marché monétaire» ou «est autorisée à effectuer…», L’article 45 bis quant à lui oblige la Banque à acheter les titres du Trésor. On peut en déduire que la Banque centrale n’a aucun choix quand le Trésor lui soumet à l’achat des titres. La question qui se pose est : comment et par qui sont fixés les montants à souscrire ? Le mécanisme de suivi par la Banque d’Algérie et le Trésor prévu par la loi sera peut-être chargé de ces aspects.



Samir D, expert boursier