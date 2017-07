Qui succédera à Bentahar ?

Réagissez

Kaddour Bentahar, DG des Douanes

Une effervescence sans précédent s’est emparée, ces derniers jours, du corps des Douanes algériennes.

Les raisons ? Une rumeur qui s’est répandue comme une traînée de poudre, faisant état d’un probable changement à la tête de la Direction générale des Douanes. Ce n’est pas tant le départ de Kaddour Bentahar, l’actuel directeur général, qui pose problème pour les douaniers. Ce responsable avait visiblement une relation toute particulière avec Bouchouareb et Sellal avec les conséquences économiques que l’on sait.

Mais c’est surtout la personnalité assez singulière de son probable successeur qui intrigue les cadres de cette institution. On parle avec instistance d’un ex-chef d’inspection divisionnaire de l’aéroport Houari Boumediène pour prendre les rênes de cette institution névralgique, dans un contexte de crise économique larvée, qui exige des douanes nationales un rôle accru et vigilant. Or, la personnalité qui devrait succéder à M. Bentahar n’a pas du tout, nous dit-on, l’envergure pour une telle tâche.

Cet inspecteur vient d’être relevé de ses fonctions de l’aéroport d’Alger il y a à peine deux mois pour des raisons «d’ordre moral». Le personnel douanier, abasourdi, s’interroge sur les critères et les raisons qui entourent cette proposition, d’autant plus que ce fonctionnaire a été également libéré de ses différentes fonctions par les quatre directeurs généraux qui se sont succédé à la tête de cette administration. Affaire à suivre.