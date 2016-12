Réagissez

La décision de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de réduire sa production, renforcée par l’adhésion des pays non OPEP, ne sera-t-elle pas perturbée par une «intrusion» des producteurs de schiste américain ? La scène pétrolière ne va-t-elle pas revivre le scénario qui a déjà poussé l’Arabie Saoudite à contrer la poussée du schiste américain, en laissant filer les prix, au profit de la sauvegarde des contrats conclus avec ses clients ? Des questions qui s’imposent au vu de la brèche qu’ouvre désormais l’accord conclu par l’OPEP et auquel adhèrent les producteurs hors OPEP.

Les producteurs américains dont l’activité est en déclin, depuis la baisse des cours du brut en 2014, risquent en effet de relancer leurs investissements en profitant de la remontée des cours qui approchent déjà les 57 dollars le baril. Une éventualité qui pourrait sérieusement chahuter la stratégie de l’OPEP qui consent de gros efforts pour la première fois depuis huit ans, mettant toutes ses divergences de côté au profit d’un regain des prix. L’intervention des producteurs de schiste américain ne pourrait cependant se manifester de manière significative que si des conditions de prix durables sont réunies, affirment certains experts cités par les agences de presse.

Selon ces échos, les producteurs devraient attendre de voir ce que l’accord donnera sur la durée, ce qui nécessite un délai de six mois au moins, le temps que les producteurs OPEP et hors OPEP mettent en branle le nouveau mécanisme, ajustent leurs quotas et régulent le marché.

Passé cette étape, les producteurs américains pourraient alors renforcer leurs activités en misant sur des prix stables au-dessus des 50 dollars le baril, un seuil rentable au regard des investissements peu coûteux consentis aux Etats-Unis. En effet, le coût moyen de production d’un forage de schiste n’excède pas les 23 dollars dans certains Etats américains caractérisés par une activité de forage intense, ce qui a facilité une montée en puissance grâce à des prix conséquents, comme ce fut le cas il y a deux ans.

Il est à savoir que la production américaine est passée à environ 8,5 millions de barils par jour, en septembre 2016 après avoir atteint plus de 9,6 millions en avril 2015. Selon des analystes, cités par l’AFP, au lendemain de l’accord de l’OPEP conclu le 30 novembre, si l’embellie des prix perdure, elle sera le gage d’une rentabilité qui pourrait donner aux producteurs américains la tentation de relancer leurs activités, au risque d’inonder de nouveau le marché et de faire mécaniquement déprimer les cours.

Une éventualité qui ne semble pas inquiéter l’OPEP qui estime, selon des déclarations de certains ministres des pays membres, qu’il faut entre six et neuf mois aux compagnies pour répercuter les fluctuations du marché, prévenant tout de même que la production américaine risquait de bondir, lors de la deuxième moitié de 2017, au moment même où l’OPEP pourrait être tentée de faire repartir la sienne après avoir appliqué son accord.

L’exploitation des hydrocarbures de schiste américain est ainsi surveillée avec attention car elle est très réactive au marché et, à elle seule, a presque fait doubler la production américaine entre 2010 et 2015. Il est à noter cependant que l’économie des Etats-Unis fonctionne de manière bien plus libérale que celle de la majeure partie des pays producteurs où la politique énergétique reste imprimée par les gouvernements et l’attitude des producteurs américains dépendra donc plus du marché que du nouveau Président.