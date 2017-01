Quand les intempéries révèlent les inégalités territoriales

Réagissez

Sous la pression des populations du Sud dont la consommation d’énergie et les factures augmentent durant les périodes de grande chaleur, le gouvernement a, dans le cadre de la loi de finances 2017, décidé de réduire la facture d’électricité de 65% (au lieu de 50% auparavant).

La revendication de ces populations est légitime, mais d’autres régions du pays, les zones montagneuses et les Hauts-Plateaux subissent également des conditions difficiles durant les intempéries.

La rigueur de cet hiver s’est faite d’ailleurs fortement ressentir en l’absence de moyens pour la gestion de ces situations et de plans de développement spécifiques à chaque région. Les résultats sont criants : routes coupées, populations isolées, écoles fermées… Une stratégie prenant en considération les particularités climatiques, mais aussi les atouts économiques des régions auraient pu atténuer la souffrance des gens des montagnes.

Les intempéries qu’a connues le pays ce mois de janvier, avec la succession de perturbations sur le Nord, ont non seulement dévoilé les lacunes et les défaillances sur nos routes, mais elles ont surtout illustré le manque flagrant de moyens au niveau des zones touchées pour gérer ce genre de situations. Les autorités locales dans certaines wilayas n’avaient pas les outils nécessaires pour faire face aux besoins des populations.

D’ailleurs, dans certaines localités, il a fallu l’intervention des éléments de l’Armée nationale populaire pour venir en aide aux citoyens, lesquels, en plus du blocage des routes, ont subi moult désagréments, à l’exemple des coupures d’électricité et de la pénurie de gaz butane, surtout dans les villages où le raccordement au gaz naturel n’a pas encore été effectué.

La rigueur de l’hiver 2017 vient rappeler la nécessité de doter les zones montagneuses, comme c’est le cas pour les hauts-Plateaux et le sud, d’un plan de développement spécial. Un sujet qui fait débat depuis plusieurs années, mais qui attend toujours d’être pris en charge de manière effective.

Et pourtant, ce ne sont pas les besoins qui manquent dans les montagnes algériennes qui abritent, à titre de rappel, 30% de la population du pays contre 5% dans le sud.

d’ailleurs, les pouvoirs publics ne manquent pas de reconnaître le peu d’intérêt affiché à l’égard de ces régions et de souligner l’urgence de les valoriser tant socialement qu’économiquement.

Pression

«On ne s’est pas intéressé à la spécificité des zones de montagne», relèvent à ce sujet des cadres du secteur de l’aménagement du territoire, qui évoquent justement une iniquité territoriale. D’où l’urgence de travailler pour une assurer un rééquilibrage entre les zones montagneuses, celles du littoral, le sud et les hauts-Plateaux, mais aussi entre la ville et le monde rural en prenant en considération les spécificités des territoires, notamment climatiques.

Et ce, notamment pour la prise en charge des besoins des populations. C’est le cas des besoins en énergie. Or, les pouvoirs publics ne répondent aux revendications exprimées ça et là que sous la pression. Preuve en est, la réduction dans le cadre de la loi de finances 2017 de la facture d’électricité de dix wilayas du sud de 65% au lieu de 50% auparavant n’est intervenue qu’après un large mouvement de protestation. L’augmentation des tarifs de l’électricité en 2016 a fait sensiblement grimper les factures dans le sud durant la saison estivale écoulée.

Ce qui a suscité le mécontentement des populations locales qui ont exigé des mesures propres à la région. Une demande à laquelle a fini par céder le gouvernement dans le souci de maintenir la paix sociale au prix des subventions qui ont coûté à l’Etat 8,7 milliards de DA en 2016 (la réduction était de 50%) supportés par le Trésor public.

Si cette mesure est venue répondre à une doléance somme toute légitime des populations du sud, elle remet sur le tapis, d’un côté, le débat sur le poids des subventions en cette période de crise et, de l’autre, celui de l’équité territoriale, plus globalement sur la marginalisation de certaines régions quant aux aides de l’Etat.

Marginalisation

«En appliquant la même mesure aux populations des hauts-Plateaux et des massifs montagneux, on aurait assuré une justice sociale, et du même coup réduit les disparités», estime à ce sujet un ancien cadre et spécialiste du développement local, Mohand Ameziane Belkacem, qui argumentera : «De plus, de nombreux villages ne sont pas raccordés au gaz naturel, ils sont enclavés, ce qui a pour conséquence la rareté du gaz butane, et ont recours à l’usage d’appareils électriques pour se chauffer. Ces populations payent des factures salées. Or, la justice sociale et la réduction des disparités passent obligatoirement par un même traitement des populations du Sud et du Nord.»

Un avis que partage l’économiste Mohamed Achir, pour qui cette réduction est une autre forme de subvention de l’énergie justifiée par une spécificité climatique du Sud de l’Algérie. «Une aide certes légitime, mais non efficace et durable», expliquera-t-il soulignant qu’il y a lieu de prendre en charge des financements pour l’installation des énergies renouvelables adaptées à la région et encourager financièrement les ménages et entreprises pour s’équiper en matériel alternatif et revoir les constructions des logements.

«Pour le système de tarification régionale qui prend en considération les spécificités de cette région, je crois que c’est faux. On peut concevoir en revanche une tarification pour chaque région», enchaînera-t-il soutenant que c’est aux collectivités locales de concevoir des systèmes de péréquation permettant une compensation financière de certains déséquilibres. Pour sa part, le sociologue Rachid Sidi Boumedine estime que la véritable question à poser concerne le coût de l’énergie.

Car, dira-t-il, «il y a déjà une notion de disparités régionales dans le prix de vente de l’électricité. Le prix de revient réel n’est pas le même pour toutes les régions, mais celui de vente est le même.»

«En Algérie, il n’y a pas de débat sur le coût de l’énergie. Or, il faut discuter sur l’origine de cette électricité et il faut des choix stratégiques à ce sujet», poursuivra-t-il, plaidant pour la solution des îlots propanes dans les régions montagneuses pour alimenter les populations en gaz au lieu de généraliser le gaz de ville. Ce qui coûtera beaucoup plus cher à l’Etat et permettra aux habitants des villages perchés en haut des montagnes non encore desservis par le gaz naturel de limiter le recours à l’électricité pour se réchauffer pendant les longues nuits d’hiver. «Et pourtant, la solution des îlots propanes est ancienne. Elle remonte au lendemain de l’indépendance», tiendra à rappeler M. Sidi Boumedine.

Déséquilibre

Mais, au-delà de la question d’aide financière d’accès à l’énergie, ce sont bien d’autres aspects liés au développement local des différentes régions du pays qui se posent. «Tout simplement parce que dans la démarche du gouvernement, il y a un déséquilibre», notera Boubekeur Derguini, ancien député de Béjaïa qui donne l’exemple de l’aide à la construction du logement rural et rappelant la nécessité de doter les zones montagneuses d’un fonds spécial, comme c’est le cas pour le sud et les hauts-Plateaux. «A un moment donné, on a demandé à ce que l’on crée un fonds de soutien pour les populations des montagnes.

Elles ne font pas partie des hauts-Plateaux. Elles subissent les inconvénients du monde rural et ne bénéficient pas des avantages du monde urbain. Mais, cela n’a pas été pris en charge», regrettera-t-il. Résultat, les inégalités qui affectent ces populations sont énormes, que ce soit dans l’accès à l’énergie, aux soins, à l’éducation,aux moyens de loisirs, etc. «On devrait décerner des médailles d’or à ces populations qui ont tout obtenu dans la difficulté en l’absence de l’intervention de l’Etat», fera remarquer M. Derguini jugeant que pour la question des tarifs d’électricité, les gens des montagnes méritent également d’être soutenus financièrement via un système propre ou bien aidés à s’équiper en équipements spéciaux dédiées à l’énergie solaire. Là, beaucoup reste à faire.

Le SNAT, quel apport ?

De même qu’il reste beaucoup à faire dans d’autres segments, que ce soit dans les montagnes, le Sud ou le Nord. Le Schéma national de l’aménagement du territoire (SNAT) qui s’étend à l’horizon 2030 n’a, pour le moment, pas encore produit son effet. Elaboré pour assurer «le triple équilibre de l’équité sociale, de l’efficacité économique et de la soutenabilité écologique» à l’échelle du pays, le SNAT manque pour le moment d’efficacité. Ce qui fait que les déséquilibres de développement territorial persistent. La concentration de l’urbanisation, des infrastructures et des équipements dans la frange tellienne, l’enclavement de certaines régions des Hauts-Plateaux et du Sud, le sous-équipement des zones montagneuses et la marginalisation des régions frontalières confortent fortement ce constat.