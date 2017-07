Réagissez

L’indice des prix à la production industrielle du secteur public hors hydrocarbures, établi par l’Office national des statistiques (ONS), fait état d’une légère hausse de 2,1% enregistrée au cours du premier trimestre de l’année 2017.

Cette hausse des prix à la sortie d’usine des biens industriels destinés à la vente sur le marché intérieur est calculée par rapport aux prix évalués au 4e trimestre de l’année 2016. Pour le secteur des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE), la hausse enregistrée est de 1,6%, contre une baisse dans la seule mécanique de précision, dont les prix ont chuté de 16% durant la même période des trois premiers mois de 2017.

Concernant les prix des matériaux de construction, comprenant la céramique et le verre, les statistiques de l’ONS rapportées par l’APS font état d’une hausse de 1,7% des prix d’usine après une stagnation marquant les prix de ce secteur vers la fin 2016. Dans le secteur de l’énergie hors hydrocarbures, une hausse de 1,1% est constatée après une baisse de 0,2% enregistrée en 2016.

Les prix des produits de l’industrie alimentaire, eux, ont marqué un bond de 3,3%, encouragés par la hausse des prix de production de tabac (+8%) et des produits alimentaires pour animaux (+6%). Pour ce qui est de la filière textiles et confection, l’ONS annonce que les prix à la production ont enregistré également une hausse de 2% dopée par l’évolution des prix des biens intermédiaires (+1,6%) et des biens de consommation (+2,3%).

Le même niveau d’augmentation est établi pour les produits des industries chimiques, alors que les industries du bois et papier ont affiché une hausse de 2,5%, et ce, en raison de l’augmentation des prix de la production de menuiserie (+3%) et de l’industrie du papier (+2,1%).

L’industrie des mines et carrières a, contrairement aux autres filières industrielles, échappé à cette tendance haussière. Les prix des produits miniers ont continué sur la lancée baissière entamée durant le quatrième trimestre 2016 avec une baisse de 1,4%.

A noter que le secteur public industriel en Algérie comprend 390 filiales et entreprises réparties en 11 secteurs et 50 branches d’activité. «L’enquête de l’ONS intègre l’ensemble de ces entreprises avec les 123 produits inscrits à la nomenclature nationale des produits et des activités industrielles.»