Produits alimentaires : Hausse des prix à l’international

L’indice des prix des aliments de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a considérablement augmenté en janvier, en particulier pour le sucre et les céréales, bien que les marchés continuent d’avoir un approvisionnement abondant au niveau mondial.

C’est ce qu’a indiqué, jeudi, l’organisation onusienne, dont l’indice permet de suivre l’évolution des prix des 5 principaux groupes de produits alimentaires sur les marchés internationaux. Ce dernier a affiché, le mois écoulé, une moyenne de 173,8%, atteignant ainsi son plus haut niveau en près de deux ans et réalisant un bond de 2,1% par rapport à décembre et de 16,4% par rapport à janvier. Pour les prix du sucre, l’indice a enregistré un bond spectaculaire de 9,9% en janvier, en raison d’un resserrement de l’offre sur une longue période au Brésil, en Inde et en Thaïlande.

Quant aux céréales, l’indice a augmenté de 3,4% depuis décembre, pour atteindre son plus haut niveau en six mois, et a notamment entraîné une hausse de la valeur du blé, du maïs et du riz. Les marchés du blé ont dû faire face à des conditions climatiques défavorables qui ont nui aux cultures saisonnières et contribué à la réduction des plantations aux Etats-Unis, tandis que la hausse des prix du maïs a principalement reflété une forte demande et des perspectives de récoltes incertaines en Amérique du Sud. Les prix mondiaux du riz ont également augmenté, cela est en partie dû au programme d’approvisionnement de l’Etat indien, qui a eu pour effet de diminuer les quantités disponibles pour l’exportation. Les prix des huiles végétales a augmenté de 1,8%, principalement en raison de la faiblesse des stocks mondiaux d’huile de palme et d’une reprise de la production relativement lente dans le Sud-Est de l’Asie. Les prix de l’huile de soja, par contre, ont baissé face aux prévisions faisant état d’une large disponibilité à l’échelle mondiale.

La viande est restée pratiquement inchangée, avec des prix moins élevés grâce à la reconstitution de troupeaux en Australie. La Fao note par ailleurs que les stocks mondiaux de céréales atteignent leur plus haut niveau grâce à une production record. «Les stocks céréaliers à travers le monde pourraient bien atteindre un niveau record d’ici la fin de la saison 2017. Les derniers chiffres publiés prévoient que les stocks mondiaux de céréales atteignent 861 millions de tonnes, soit une hausse de 1,5% par rapport aux prévisions de décembre et de 3% par rapport à la saison précédente. Les stocks mondiaux de blé devraient vraisemblablement atteindre un nouveau record avec 245 millions de tonnes, avec une hausse annuelle de 8,3%», souligne la FAO.